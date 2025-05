Documentaire

Qui dit Belgique, dit forcément chocolat. La « praline » comme on la surnomme là-bas, est l’un des fleurons de la gastronomie belge. Avec 8 kilos par an et par habitant, le plat pays est le deuxième consommateur au monde ! En Belgique, on trouve presque une chocolaterie dans chaque rue : mais comment s’y retrouver ? Il y en a pour tous les goûts, toutes les formes mais aussi tous les prix. Y a-t-il du mauvais chocolat belge ? Comment acheter de la qualité ? Un documentaire de Tam Melacca.