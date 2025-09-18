Documentaire

Le yaourt, c’est un aliment simple et magique. Simple, parce qu’on peut le fabriquer en deux coups de cuillère à pot! Magique, parce qu’il contient des bactéries bénéfiques pour la digestion. Au lait de vache, de brebis, de chèvre, les Français en consomment chaque année 170 pots par personne.

La recette date de plus de 4000 ans. Elle a été inventée en Asie Mineure par des bergers nomades qui transportaient le lait de leur troupeau dans des peaux de bêtes. Au 20ème siècle, le yaourt est entré dans l’ère moderne grâce à un industriel espagnol qui surnommait son fils Daniel, “Danone”. Il a fait de cet aliment santé, vendu au départ en pharmacie, un aliment plaisir. L’invention du réfrigérateur et les publicitaires ont fait le reste. Les grandes marques vendent chaque année des milliards de pots à travers le monde.

Solides ou liquides, aromatisés ou non, avec ou sans fruits, avec ou sans matières grasses, avec ou sans calories, etc, les recettes ne cessent d’évoluer. Mais tous les pots ne sont pas blancs comme neige. Certains yaourts industriels sont fabriqués avec du lait acheté à prix bradé. Quant aux yaourts fermiers, présentés comme sains et bucoliques, certains proviennent d’élevages où les vaches n’ont jamais vu de prairies.

Réalisateur : Céline Destève