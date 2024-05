Conférence

La science contemporaine nous a donné une vision nouvelle de l’Univers : il n’a pas toujours existé et il est en changement perpétuel. Né à des températures et des densités extrêmes, il se raréfie et se refroidit au cours des âges. En même temps, la matière dont il se compose atteint des niveaux de plus en plus élevés de complexité, la vie étant, à notre connaissance, l’étape la plus avancée.