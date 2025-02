Conférence

Le 25 décembre 2021, le plus puissant télescope jamais construit s’envole dans l’espace en quête du premier matin du monde, le télescope spatial James Webb… Son objectif premier : remonter à l’aube de l’univers et assister en « direct » à la naissance des premières sources de lumière de l’Univers. Quand et comment l’univers engendra les premières étoiles ? Qui est arrivé en premier, l’étoile ou la galaxie ? Comme souvent dans les grandes aventures humaines, la réponse n’est pas ce que l’on attendait. Et si ce n’était ni l’étoile, ni la galaxie mais le trou noir qui arriva en premier ? Et si le chaînon manquant entre le big bang et l’univers qui nous entoure était le trou noir ? Dès les premières images, le James Webb a imposé son histoire, une histoire qui diffère de celle que l’on se racontait.

Alors… Il était une fois…