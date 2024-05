Conférence



Comment aborder les sensorialités des sociétés de la préhistoire, notamment les perceptions tactiles des humains du Paléolithique ? Est-il possible d’accéder aux sensorialités musicales d’antan à partir des perceptions des musiciens d’aujourd’hui ?

Archéologue et ethnomusicologue dialoguent et nous invitent à réfléchir aux perceptions sensorielles du passé, proche et lointain, à partir de l’étude des gestes techniques et musicaux contemporains. Si connaître le passé est important pour comprendre le présent, l’inverse peut être aussi avéré.