Documentaire Le casque, objet social important et très coûteux à l’Âge de pierre Les sociétés font évoluer la guerre, et la guerre fait évoluer les sociétés, donc ce qui permet de survivre...

Conférence Les biches du Chaffaud Connaissez-vous les biches du Chaffaud ? C’est un fragment d’os de renne gravé, sur lequel sont représentées deux biches...

Documentaire Les mystérieuses mégalithes de Ale, en Suède Cet historien a consacré de longues années de sa vie à l’étude du lointain passé de la Suède et...

Conférence La vénus de Lespugue révélée Sculpture paléolithique mondialement connue datée d’environ 27 000 ans, la Vénus de Lespugue est un chef-d’œuvre absolu. Nathalie Rouquerol...

Documentaire L’incroyable origine de l’homme : aux racines de l’humanité Il y a 25 millions d’années, la Terre voit apparaître des formes de vie encore jamais vues. Parmi elles…...

Documentaire Ces peintures rupestres ont été faites par… l’Homme de Néandertal ! Les Néandertaliens étaient souvent perçus comme un peuple primitif. Cette idée générale a volé en éclat quand on a...

Documentaire L’homme moderne a rencontré Néandertal il y a 50 000 à 60 000 ans L’homme moderne et l’homme de Néandertal sont entrés en contact de nombreuses fois, notamment autour de la péninsule Ibérique....

Conférence L’origine des comportements symboliques Ce que l’on pensait être un phénomène exclusivement européen datant de 40 000 ans s’avère bien plus ancien et...

Documentaire Homo sapiens : aux origines de l’humanité Il y a 250 000 ans, le premier représentant direct de notre espèce apparaît sur terre : L’Homo sapiens…...

Documentaire La surprenante histoire d’Otzi En 1991, dans les Alpes italiennes, deux randonneurs découvrent un corps prit dans la glace. Pensant à un corps...

Documentaire L’Aube des civilisations – Entre deux fleuves \r

Le voyage commence en Turquie, à Göbekli Tepe, sur un site archéologique qui daterait de la fin de l’ère...

Documentaire Néandertal et ses secrets Une enquête scientifique captivante sur les restes fossilisés de Néandertaliens en Espagne. La première preuve génétique d’une organisation familiale...

Documentaire Grandeur Nature – La grotte de Lascaux, un sanctuaire La découverte de Lascaux en 1940 a offert un singulier raccourci vers la fin du paléolithique, cet âge de...

Documentaire Papouasie-Nouvelle-Guinée – Kaimana, escales vers le passé Découverte exceptionnelle de peintures rupestres cachées dans un paysage calcaire qui, grâce à son éloignement, préserve des trésors archéologiques...

Documentaire Les bâtisseurs de Stonehenge Au sud de Londres se trouve l’un des monuments préhistoriques les plus célèbres et les plus énigmatiques du monde...

Documentaire Australie, l’aventure des premiers hommes (1/2) En 60 000 avant notre ère, à l’issue de la première traversée d’un océan, un groupe obstiné d’Homo sapiens...

Documentaire C’est pas sorcier – Les hommes préhistoriques Fred, Jamy et Sabine nous racontent l’histoire des premiers hommes qui vécurent sur notre planète. Ils sont à Tautavel,...