Documentaire

C’est un goût qui rappelle l’enfance : la tartine qui dégouline de pâte à tartiner au petit-déjeuner ou à l’heure du goûter. Sur ce marché, Nutella trône en leader incontesté. Mais les concurrents de la marque italienne se multiplient. Notre reportage.

Des noisettes, du sucre, du chocolat et un corps gras, les ingrédients de base des pâtes à tartiner sont toujours un peu les mêmes. Et pourtant, les goûts varient sensiblement d’un bocal à l’autre. Pour ABE, deux chefs pâtissiers ont évalué à l’aveugle les goûts, consistances et textures de 10 pâtes à tartiner aux noisettes, 9 industrielles et 1 artisanale.

La plupart des pâtes à tartiner industrielles contiennent peu de noisettes. On y trouve en revanche beaucoup de sucre ainsi qu’un pourcentage important de matières grasses souvent mauvaises pour la santé, comme l’huile de palme ou l’huile de coco. Une diététicienne s’est plongée dans la composition de ces produits.

Outre les pâtes à tartiner, l’huile de palme est présente également dans beaucoup d’autres produits consommés en Suisse. Et pourtant, on le sait, les conséquences de la culture de cette huile sur l’environnement sont nombreuses et dramatiques. Alors, faut-il boycotter l’huile de palme ou essayer de la rendre plus durable ? Les défenseurs de la nature sont en désaccord sur la stratégie à mener.

Les noisettes sont un ingrédient essentiel à la fabrication des pâtes à tartiner. La Suisse en importe chaque année 8000 tonnes en provenance de Turquie, premier producteur mondial de noisettes. Mais les cueilleurs, souvent des familles pauvres venues d’une autre région du pays, y travaillent dans des conditions très précaires. Certains font aussi travailler leurs enfants. Un reportage de nos confrères de SRF.

Les fabricants peuvent-ils garantir qu’il n’y a pas de noisettes cueillies par des enfants dans le chocolat suisse ? Linda Bourget en parle avec Beat Vonlanthen, président de Chocosuisse.