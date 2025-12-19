Depuis quelques jours, les enfants de Céline examinent à la loupe leur jardin. Des champignons colonisent leurs pelouses ! Problème de taille, Céline est incapable de savoir si leurs champignons sont comestibles, même si les enfants la tannent pour les ramasser. Pour Sophie, c’est niet. Pour ne plus renouveler cette mauvaise expérience, Céline va rencontrer un expert. Cet « interprète gourmand de la nature », comme il s’est baptisé lui-même, apprend à ses « disciples » comment récolter et distinguer les champignons comestibles et savoureux. Les champignons, un vrai délice d’automne. Mais comment les cuisiner pour profiter au mieux de leur parfum ? Matthieu, 26 ans est un jeune chef cuistot amoureux de la nature. Et à l’automne, notre chef ne se lasse pas de composer de subtiles alliances avec les variétés de champignons qu’il ramasse en foret.
Un documentaire de Violaine Molinaro