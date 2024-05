Documentaire



Entre les rives de la Mer Rouge et l’Afrique centrale, le Soudan a connu une histoire mouvementée, passionnante et trop peu connue. Les visages, les cultures, les paysages s’égrènent le long du Nil, axe nourricier qui traverse tout le pays, et lui offre sa première richesse naturelle. En pleine résilience après des années de guerre civile, le pays s’éveille et révèle aux visiteurs ses trésors enfouis dans le sable de la Nubie, région du Nord longtemps restée dans l’ombre de l’Égypte. L’histoire millénaire de ce pays afro-arabe, son incomparable richesse culturelle, la gentillesse infinie de ses habitants à l’hospitalité légendaire, promettent un voyage plein de belles découvertes.

Un documentaire de Eric Bacos

©Ampersand