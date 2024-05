Documentaire



Au cœur de l’Amérique du Sud, nichée entre le Brésil et le Suriname, se trouve la majestueuse Guyane Française, une terre où la nature règne en souveraine absolue. Avec plus de 97% de sa superficie couverte par une dense forêt tropicale, ce territoire est un véritable sanctuaire de biodiversité, où l’empreinte de l’homme se fait discrète, voire presque insignifiante.

Cette vaste étendue de verdure luxuriante abrite une myriade d’espèces animales et végétales, chacune jouant un rôle crucial dans l’équilibre écologique de la région. Parmi les habitants les plus emblématiques de cette forêt tropicale, les serpents occupent une place de choix. Leur présence, bien que parfois redoutée, est essentielle à la régulation des populations d’autres espèces et à la préservation de l’écosystème.

Parmi les nombreux serpents qui peuplent la Guyane Française, certains sont inoffensifs pour l’homme, se contentant de vaquer à leurs occupations sans représenter de menace. Cependant, d’autres possèdent des caractéristiques redoutables, notamment une morsure potentiellement mortelle. Ces serpents venimeux, tels que le redoutable fer-de-lance ou la redoutable bocourtia, suscitent à juste titre une certaine appréhension chez les habitants et les visiteurs de la région.

Pourtant, malgré le danger que représentent certains de ces serpents, il est important de souligner que les attaques contre les humains demeurent rares. La plupart du temps, ces reptiles préfèrent éviter le contact avec les êtres humains et se retirer discrètement dans les profondeurs de la forêt. C’est souvent lorsque l’homme s’aventure imprudemment dans leur territoire ou les dérange involontairement qu’ils peuvent réagir de manière agressive.



Un documentaire de Jehanne Puysegur