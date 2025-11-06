Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Wendy, une vie dédiée à sauver les animaux maltraités Wendy est la directrice du refuge la Bouche qui rit, le premier refuge pour animaux de rente de Suisse...

Documentaire L’empoisonnement des animaux peut exterminer une espèce Dans les Balkans, de nombreux animaux sauvages ont été réintroduits : vautours, cervidés, chevaux sauvages et loups. Chaque espèce...

Documentaire Le chant invisible des profondeurs Dans le silence de la mer émerge un chant, celui du monde sauvage, qui utilise le son pour communiquer...

Documentaire Adorable : les plus petits éléphants du monde Au fil de leur évolution sur l’île de Bornéo, ces éléphants sont devenus les plus petits du monde.

Article La longévité incroyable du requin du Groenland Le requin du Groenland, également connu sous le nom de requin dormeur de l’Atlantique (Somniosus microcephalus), est un des...

Documentaire Mission Laos – Les derniers éléphants du Mékong Le Laos, le pays au million d’éléphants, pourrait perdre son emblème national. À l’horizon 2030, ces débonnaires pachydermes sont...

Documentaire La griffe de l’autruche peut tuer un lion adulte Une autruche mâle se déplace souvent avec un harem. Il peut s’accoupler à toutes ses femelles s’il s’assure de...

Documentaire Il sauve des otaries étranglées par le plastique Quand le désert rencontre la mer… Quand le chaud souffle sur le froid… Sur plus de deux mille kilomètres,...

Documentaire La vie mouvementée des pêcheurs qui cherchent les derniers poissons géants En mission pour la chercheuse Tanya Brown, ils doivent ramener des échantillons de saumon, une tâche plus complexe que...

Article Aedes aegypti : le moustique qui traque ses proies humaines grâce à l’infrarouge Le moustique Aedes aegypti est bien plus qu’un simple insecte nuisible. Il est devenu un sujet d’étude scientifique intensif...

Documentaire Petit bouquetin : grandir au bord du vide Dans la péninsule arabique, les montagnes arides abritent des espèces animales qui vivent en permanence au bord du vide....

Documentaire POV : ce cygne se fait opérer des pattes Le nord gelé du Canada abrite certaines des espèces les plus incroyables du monde. Dans un refuge pour les...

Documentaire L’ours fantôme des Andes Plongez dans un voyage extraordinaire au cœur d’un Pérou méconnu, loin des sentiers battus. Des dunes côtières peuplées de...

Documentaire L’éléphant de forêt après l’éden Kumba est un jeune éléphant d’une douzaine d’années qui vit dans la grande forêt primaire de Centrafrique. Ce film...

Documentaire La scolopendre géante, redoutable tueuse de 30 cm Grâce à ses crochets à venin appelés forcipules, ce chilopode géant peut attaquer des proies bien plus grandes que...

Article Comment bien installer votre hamster ? Vous accueillez un nouvel Hamster à la maison ? Préparez à l’avance son installation afin qu’il ressente d’emblée toute...

Article Pourquoi et comment ont disparu les dinosaures ? Les dinosaures sont partout, ils sont effrayants et pourtant les enfants les adorent et connaissent leurs noms par cœur....

Podcast Le dernier Grand Pingouin Présent sur terre depuis au moins 500.000 ans, il n’a fallu que trois siècles à l’Homme pour exterminer les...