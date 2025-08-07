À Bornéo et Sumatra, Véronique Jannot accompagne Chanee, un homme passionné qui sauve les gibbons orphelins, dans une lutte vitale pour la forêt tropicale.
Réalisation: Stéphane Gillot
Au début du printemps, la louve du couple dominant donne naissance à des petits. Les nouveaux-nés restent au chaud...
Elysia Clarki est une espèce de limace de mer qui peut survivre plusieurs mois sans manger. Elle doit ce...
Il y a un siècle à peine, la Méditerranée était le paradis des requins. Requins bleus, requins taupes, requins...
La faune sauvage et les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) sont souvent perçus à travers des clichés simplistes, pourtant...
Situé au nord de l’Utah, dans un des états les plus arides des États-Unis, le Grand Lac Salé s’étend...
Au Nord-Est du Brésil se trouve une mer de dunes qui abrite un chapelet de lacs : les Lençóis...
La faune du Pacifique est la plus riche du monde marin. La plupart des 274 000 espèces recensées dans...
Université de La Réunion La Réunion est la seule île au monde à abriter deux espèces de pétrels strictement...
Dans les forêts qui bordent les rives du lac Maninjao en Indonésie, poussent des millions de cocotiers. Burhan, le...
Natifs de Chine centrale, les singes dorés sont une espèce relativement inconnue dont les comportements et les organisations sociales...
Il a l’habitude de nous faire découvrir les merveilles du Pays, mais cette fois Cédric Tyea nous emmène à...
Que savons-nous de ces tout petits animaux qui nous attendrissent tant ? Ce film présente la vie et le...
Les bébés guillemots du Troil, des oiseaux marins qui vivent dans les eaux polaires, s’élancent de falaises alors qu’ils...
Lors d’une expédition dans les forêts du nord de Sumatra, l’un des plus grands spécialistes des primates, David Delatorre,...
On connaissait tous le chihuahua, le plus petit chien du monde, mais le saviez vous : De nombreux animaux...
Deux colobes mâles ? Cette femelle bonobo en fait son affaire ! Il faut parfois prendre des risques pour...
Le Parc national de Kaziranga, situé au nord-est de l’Inde, est un sanctuaire unique abritant certaines des espèces les...
Le ronronnement est une caractéristique emblématique du chat domestique, un son rassurant qui exprime généralement le bien-être ou, dans...
Des Etats-Unis à l’Afrique du Sud, la biologiste Liz Bonnin montre les relations inhabituelles entre des animaux d’espèces différentes.
Les femelles de Savana Lane mettent en place de nombreux stratagèmes pour séduire les mâles quelles jugent les plus...
