Documentaire Comment les louveteaux sont-ils élevés par la meute ? Au début du printemps, la louve du couple dominant donne naissance à des petits. Les nouveaux-nés restent au chaud...

Documentaire Comment des limaces de mer peuvent-elles survivre un an sans manger ? Elysia Clarki est une espèce de limace de mer qui peut survivre plusieurs mois sans manger. Elle doit ce...

Documentaire Y a-t-il encore des requins dans la mer Méditerranée ? Il y a un siècle à peine, la Méditerranée était le paradis des requins. Requins bleus, requins taupes, requins...

Conférence Faune sauvage et NAC : loin des clichés La faune sauvage et les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) sont souvent perçus à travers des clichés simplistes, pourtant...

Documentaire L’île aux Antilopes : un sanctuaire unique au monde Situé au nord de l’Utah, dans un des états les plus arides des États-Unis, le Grand Lac Salé s’étend...

Documentaire Pourquoi cette tortue entre-t-elle en estivation ? Au Nord-Est du Brésil se trouve une mer de dunes qui abrite un chapelet de lacs : les Lençóis...

Documentaire Les différentes stratégies des prédateurs sous-marins La faune du Pacifique est la plus riche du monde marin. La plupart des 274 000 espèces recensées dans...

Documentaire Sauver le pétrel de Barau Université de La Réunion La Réunion est la seule île au monde à abriter deux espèces de pétrels strictement...

Documentaire Le maître des singes – Les seigneurs des animaux Dans les forêts qui bordent les rives du lac Maninjao en Indonésie, poussent des millions de cocotiers. Burhan, le...

Documentaire Ce bébé singe doré échappe à la surveillance de sa mère ! Natifs de Chine centrale, les singes dorés sont une espèce relativement inconnue dont les comportements et les organisations sociales...

Documentaire Sur les traces du papillon piqueur Il a l’habitude de nous faire découvrir les merveilles du Pays, mais cette fois Cédric Tyea nous emmène à...

Documentaire Les bébés animaux Que savons-nous de ces tout petits animaux qui nous attendrissent tant ? Ce film présente la vie et le...

Documentaire L’école des bébés animaux : le grand plongeon des guillemots Les bébés guillemots du Troil, des oiseaux marins qui vivent dans les eaux polaires, s’élancent de falaises alors qu’ils...

Documentaire Pourquoi l’orang-outan est en voie de disparition ? Lors d’une expédition dans les forêts du nord de Sumatra, l’un des plus grands spécialistes des primates, David Delatorre,...

Documentaire La folie des minis animaux On connaissait tous le chihuahua, le plus petit chien du monde, mais le saviez vous : De nombreux animaux...

Documentaire C’est la guerre entre les bonobos et les colobes Deux colobes mâles ? Cette femelle bonobo en fait son affaire ! Il faut parfois prendre des risques pour...

Article Pourquoi un chat ne ronronne pas ? Le ronronnement est une caractéristique emblématique du chat domestique, un son rassurant qui exprime généralement le bien-être ou, dans...

Documentaire Amitiés improbables Des Etats-Unis à l’Afrique du Sud, la biologiste Liz Bonnin montre les relations inhabituelles entre des animaux d’espèces différentes.