Conférence

Le vide est un mot qui a plusieurs milliers d’années. Mais ce qui est mis derrière le mot « vide » a constamment évolué avec les différentes théories philosophiques et scientifiques. Par exemple, le vide quantique est appelé « vide » mais ce « vide quantique » est constitué de plein de choses, ce qui pose la question suivante : qu’entend-on réellement par vide ? Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences au CEA, revient sur l’histoire et les différents sens de ce terme.