Conférence

Philippe Guillemant, chercheur et ingénieur au CNRS de Marseille, a consacré ses travaux à l’intelligence artificielle et à la physique théorique. Ces domaines l’ont conduit à introduire la notion de conscience en physique et à étudier son impact sur notre futur. Son dernier ouvrage, intitulé « Le pic de l’esprit – une randonnée initiatique dans le territoire de la pensée » (éditions Trédaniel), présente ses perspectives et découvertes résultant de ses recherches et expériences. Il le fait sous la forme d’une histoire accessible visant à rendre la physique de la conscience compréhensible pour un large public.

Dans cet ouvrage, Philippe Guillemant remet en question certaines conceptions scientifiques fondamentales. Il souligne que le temps, l’espace et la matière peuvent être perçus comme des illusions. L’auteur réajuste notre compréhension de ces notions et nous enseigne qu’il existe des moyens de prendre le contrôle de notre avenir. Il évoque la coexistence de futurs alternatifs et insiste sur notre capacité à choisir celui que nous souhaitons réaliser. Cependant, il rejette le concept très populaire de la loi de l’attraction, qu’il conteste depuis de nombreuses années.

Au cœur de sa présentation, Philippe Guillemant met en avant l’idée que chaque individu détient une part de responsabilité dans sa propre vie et dans le destin de l’humanité. En exposant les mécanismes de l’espace-temps et les logiques qui en découlent, sa conférence complète nous éclaire sur le passionnant périple de l’humanité. Il est également l’auteur de livres et d’articles scientifiques centrés sur sa théorie remarquable de la double causalité.