Conférence

Savez-vous que le mètre et le kilogramme ne sont plus définis par des étalons en platine conservés à Paris ? L’histoire des constantes fondamentales et des unités de mesure est en constante évolution, à la frontière entre les techniques expérimentales les plus avancées et les concepts fondamentaux de la physique. Jean-Philippe Uzan, directeur de recherches au CNRS et spécialiste de cosmologie et de gravitation, retracera l’histoire de cette évolution sur plus de deux siècles et jusqu’à nos jours.