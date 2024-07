Podcast



Pourquoi les objets tombent-ils ? Oui vous connaissez sans doute la réponse, à cause de la gravité ! Mais imaginez, vous êtes un penseur ou une penseuse pré-Galiléen et il faut bien se rendre à l’évidence c’est loin d’être évident ! La Lune ne tombe pas. Les oiseaux non plus. Et pour tous les autres, le fait de tomber à l’air d’être une propriété aussi intrinsèque que la masse ou la taille, “je suis donc je tombe ?”. Et puis la masse d’ailleurs… Les objets tombent-ils plus vite s’ils sont plus lourds ? Au milieu de toutes ces affirmations qui vraiment évidentes, il a fallu plusieurs siècles pour comprendre, enfin, la chute.