Conférence Physique quantique: à l’aube d’une nouvelle révolution Ordinateurs, internet, smartphones : la physique quantique a bouleversé notre compréhension du monde et jeté les bases de nombreuses...

Conférence Soap film opera, ou la danse des bulles de savon La vedette de cette conférence est un film de savon, membrane liquide fine et fragile, tendu au bout d’un...

Podcast Les atomes s’imposent en pleine lumière La théorie atomique (l’idée que le monde est composé d’atomes) est née de la curiosité de nombreux scientifiques dont...

Conférence Bulles de savon, pingouins et polymères Quel est le point commun entre une bulle de savon et les Empereurs de la banquise ? Partez à...

Conférence La physique quantique en images La physique quantique est l’une des branches les plus fascinantes et déroutantes de la science moderne. Contrairement à la...

Conférence La structure fondamentale de la matière : le boson de higgs Le boson de Higgs joue un rôle fondamental dans le modèle standard de la physique des particules, qui est...

Podcast Les savants poètes de l’infiniment petit Comment les scientifiques ont-ils élaboré une théorie des atomes, alors que les atomes sont de minuscules particules invisibles ? Comment...

Conférence Fusion nucléaire : énergie des étoiles, énergie du futur ? La fusion nucléaire, ce processus fascinant par lequel les étoiles brillent depuis des milliards d’années, représente l’un des plus...

Documentaire Le spectacle de la lumière La lumière est un phénomène physique, un transport d’énergie sans transport de matière. Dans son acception générale de lumière...

Podcast Pourquoi l’eau parait-elle plus froide que l’air ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en plongeant dans l’eau d’une piscine ou d’un lac, la température paraît soudainement glaciale,...

Documentaire La vitesse de la lumière La vitesse de la lumière dans le vide est une constante physique et un invariant relativiste. Elle est notée c...

Conférence Que penser du temps ? La question du temps fait l’objet d’un chapitre dans « L’odyssée d’une conscience ». On y parle notamment du paradoxe des...

Conférence Le modèle en physique : épidémie et énergie La pandémie de Covid 19 a montré l’importance des modèles épidémiologiques, représentations mathématiques simplifiées du phénomène réel. Comment est...

Documentaire Réminiscences | Marie Curie Avec la découverte de la radioactivité, Marie Curie a ouvert la voie à l’utilisation d’un phénomène physique auquel elle aura...

Conférence Jongler avec des photons dans une boîte pour explorer la frontière classique-quantique Jongler avec des photons dans une boîte illustre les expériences menées pour explorer la frontière entre le monde quantique...

Conférence Antimatière L’existence de l’antimatière fut prédite en 1928 par Paul Dirac. Quatre ans plus tard, Carl Anderson la détectait pour...

Conférence La polarisation de la lumière : du rayon extraordinaire aux applications modernes Ce phénomène optique est omniprésent dans notre environnement naturel : dans le bleu du ciel, les reflets, ou les...

Documentaire Les nouveaux maîtres du temps Le 13 octobre 1967, la seconde, unité de mesure du temps, était définie non plus par les astres mais...