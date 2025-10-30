Newton nous apprend que la gravitation est universelle, et Einstein nous explique pourquoi : l’espace-temps est dynamique, et interagit avec la matière ; sa courbure c’est la gravitation. Mais une grande question reste encore mal comprise : comment rendre la gravité quantique, comme le sont la matière et la lumière ? J’expliquerai de façon simple ce que sont l’espace-temps et sa courbure, pourquoi la gravitation doit être quantique, et les problèmes que cela pose. Je présenterai quelques approches pour introduire l’aléatoire quantique dans les théories de gravité, et ce qu’elles ont pu déjà apporter en physique et en mathématiques.