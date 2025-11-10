Etienne Klein, physicien et docteur en philosophie des sciences et Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, vous proposent deux mini-conférences...
La luminescence est un phénomène captivant et mystérieux qui se manifeste par l’émission de lumière par certaines substances sans...
La supraconductivité est l’un des phénomènes les plus fascinants de la physique moderne, où certains matériaux peuvent, dans des...
Newton nous apprend que la gravitation est universelle, et Einstein nous explique pourquoi : l’espace-temps est dynamique, et interagit...
Ordinateurs, internet, smartphones : la physique quantique a bouleversé notre compréhension du monde et jeté les bases de nombreuses...
La vedette de cette conférence est un film de savon, membrane liquide fine et fragile, tendu au bout d’un...
La théorie atomique (l’idée que le monde est composé d’atomes) est née de la curiosité de nombreux scientifiques dont...
Quel est le point commun entre une bulle de savon et les Empereurs de la banquise ? Partez à...
En accompagnant la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris dans l’une de ses nombreuses missions, les sorciers nous expliquent...
Alliant la mécanique quantique et la relativité d’Einstein, la physique des particules décrit les blocs élémentaires qui composent la...
Le cinéma de science fiction s’inspire largement de l’astronomie, certains films proposant des voyages intergalactiques à travers le cosmos....
Ce deuxième épisode débute par un retour en arrière, jusqu’au bigbang que les modèles physiques conventionnels échouent à...
Pour la première fois, des scientifiques ont observé des ondulations de l’espace-temps, appelées ondes gravitationnelles, produites par un événement...
Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment...
Des scientifiques ont démontré qu’à l’instar de l’origami, il était possible de tout plier pour obtenir n’importe quelle forme,...
Qu’est-ce que la fission et la fusion nucléaire ? Qu’entend-on par radioactivité, isotopes, protons et neutrons, radioactivité dite “artificielle”,...
Notre Univers est constitué d’une myriade de galaxies. Chacune contient une pléthore d’étoiles, parfois accompagnées de planètes, mais aussi...
La théorie du Big Bang en cosmologie est satisfaisante à bien des égards, mais ne répond pas à des...
De façon générale, le terme « Big Bang » est associé à toutes les théories qui décrivent notre Univers...
La gravitation est une des quatre forces fondamentales qui régissent l’Univers et le phénomène d’interaction physique qui cause l’attraction...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site