Conférence Origine de la matière Etienne Klein, physicien et docteur en philosophie des sciences et Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, vous proposent deux mini-conférences...

Article C’est quoi, la luminescence ? La luminescence est un phénomène captivant et mystérieux qui se manifeste par l’émission de lumière par certaines substances sans...

Article C’est quoi, la supraconductivité ? La supraconductivité est l’un des phénomènes les plus fascinants de la physique moderne, où certains matériaux peuvent, dans des...

Conférence Gravité quantique : l’espace-temps est il aléatoire ? Newton nous apprend que la gravitation est universelle, et Einstein nous explique pourquoi : l’espace-temps est dynamique, et interagit...

Conférence Physique quantique: à l’aube d’une nouvelle révolution Ordinateurs, internet, smartphones : la physique quantique a bouleversé notre compréhension du monde et jeté les bases de nombreuses...

Conférence Soap film opera, ou la danse des bulles de savon La vedette de cette conférence est un film de savon, membrane liquide fine et fragile, tendu au bout d’un...

Podcast Les atomes s’imposent en pleine lumière La théorie atomique (l’idée que le monde est composé d’atomes) est née de la curiosité de nombreux scientifiques dont...

Conférence Bulles de savon, pingouins et polymères Quel est le point commun entre une bulle de savon et les Empereurs de la banquise ? Partez à...

Documentaire C’est pas sorcier – Au feu les pompiers En accompagnant la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris dans l’une de ses nombreuses missions, les sorciers nous expliquent...

Conférence Les défis de la physique vus par le CERN Alliant la mécanique quantique et la relativité d’Einstein, la physique des particules décrit les blocs élémentaires qui composent la...

Documentaire Entre science et fiction Le cinéma de science fiction s’inspire largement de l’astronomie, certains films proposant des voyages intergalactiques à travers le cosmos....

Documentaire L’univers élégant – Episode 2 – Théorie des cordes Ce deuxième épisode débute par un retour en arrière, jusqu’au bigbang que les modèles physiques conventionnels échouent à...

Conférence Les ondes gravitationnelles Pour la première fois, des scientifiques ont observé des ondulations de l’espace-temps, appelées ondes gravitationnelles, produites par un événement...

Conférence La fusion nucléaire expliquée Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment...

Documentaire Le code origami Des scientifiques ont démontré qu’à l’instar de l’origami, il était possible de tout plier pour obtenir n’importe quelle forme,...

Conférence Radioactivité : la physique de l’atome Qu’est-ce que la fission et la fusion nucléaire ? Qu’entend-on par radioactivité, isotopes, protons et neutrons, radioactivité dite “artificielle”,...

Conférence Voyage dans l’espace-temps Notre Univers est constitué d’une myriade de galaxies. Chacune contient une pléthore d’étoiles, parfois accompagnées de planètes, mais aussi...

Documentaire La nouvelle théorie quantique du bigbang La théorie du Big Bang en cosmologie est satisfaisante à bien des égards, mais ne répond pas à des...

Documentaire Big Bang, l’évolution des galaxies De façon générale, le terme « Big Bang » est associé à toutes les théories qui décrivent notre Univers...