Documentaire

La guitare est l’un des instruments les plus populaires du monde. Et pourtant, les relations entre les matériaux utilisés, la géométrie ou l’assemblage de l’instrument et le son final sont encore mal comprises. Dans cette vidéo publiée avec Le Monde, des chercheurs tentent de percer les secrets de l’instrument fétiche de Django Reinhardt, Eric Clapton et Jimi Hendrix.