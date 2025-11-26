Ressources Dans la même catégorie

Conférence Que penser du temps ? La question du temps fait l’objet d’un chapitre dans « L’odyssée d’une conscience ». On y parle notamment du paradoxe des...

Documentaire Révolution énergétique ou mirage ? La vérité sur la fusion nucléaire Cette émission décrypte l’un des sujets scientifiques les plus fascinants : la fusion nucléaire. Entre espoirs d’une énergie propre...

Conférence La fabuleuse histoire du principe de moindre action : de Fermat à Feynman La physique s’est construite sur la base de quelques notions fondamentales comme la « Force » et « l’Énergie ...

Documentaire Science friction, la physique des objets entremêlés Les frottements sont loin d’être négligeables dans les expériences en physique et cette conférence-démo de Frédéric Restagno, physicien au...

Conférence Matière invisible Ecoutez, trois chercheurs du CEA : Stefano Panebianco, physicien subatomiste, spécialiste des réactions nucléaires, Catherine Pépin, physicienne théorique et...

Conférence Origine de la matière Etienne Klein, physicien et docteur en philosophie des sciences et Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, vous proposent deux mini-conférences...

Article C’est quoi, la luminescence ? La luminescence est un phénomène captivant et mystérieux qui se manifeste par l’émission de lumière par certaines substances sans...

Article 4 faits insolites sur la gravité La gravité est une force omniprésente qui régit le mouvement des planètes, maintient nos pieds au sol et façonne...

Documentaire Vivons-nous dans un multivers ? L’existence potentielle de mondes parallèles ou d’un multivers intéresse un nombre croissant de scientifiques. En effet, les théories servant...

Conférence Les étoiles, creusets d’atomes Lorsqu’on étudie les éléments chimiques disséminés dans notre système solaire, on y découvre une extraordinaire richesse, constituée de plusieurs...

Podcast Pourquoi l’eau parait-elle plus froide que l’air ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en plongeant dans l’eau d’une piscine ou d’un lac, la température paraît soudainement glaciale,...

Documentaire Les explorateurs du temps – Retour aux origines Qu’est-ce que le temps ? Des phénomènes atmosphériques aux mécanismes du corps humain, ce documentaire aux images époustouflantes explore...

Documentaire C’est pas sorcier – Voyage au cœur de la matière Des protons lancés à près de 300 000 km par seconde dans de longs tuyaux enfouis sous la terre...

Documentaire Voyage dans l’espace-temps: en quoi sommes-nous réellement faits? La connaissance de l’univers a radicalement changé au cours du dernier siècle ; une autre étape va être franchie...

Conférence La transmission quantique Au début du 20ème siècle, des physiciens audacieux sont entrés dans un territoire jusqu’alors inexploré: le domaine du très...

Conférence La radioactivité ? Un débat entre Pierre Curie et Ernest Rutherford Les désaccords entre les scientifiques font aussi avancer la connaissance, c’est ce que nous racontera notre conférencier-conteur à propos...

Documentaire L’histoire de l’électricité – Partie 2 Comment, en domestiquant la relation entre magnétisme et électricité, les scientifiques ont transformé le monde. Deuxième épisode de cette...

Conférence Les désordres du temps Conférence donnée par Aurélien Barrau, astrophysicien et philosophe, le 15 avril 2024 dans le cadre du cycle « À Ciel...