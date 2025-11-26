L’effet de lentille gravitationnelle est l’un des rares phénomènes relativistes visibles (presque) à l’ œil nu. Par exemple, la déformation de l’espace-temps produite par des objets situés le long de la ligne de visée peut générer des images multiples des objets d’arrière-plan. Malgré une certaine complexité, cette optique gravitationnelle est devenue le véritable couteau suisse de l’astrophysique, permettant de détecter des planètes, de peser des amas de galaxies ou de découvrir des galaxies et des étoiles très lointaines, entre autres. L’histoire du concept de mirage gravitationnel est un exemple paradigmatique de la science en action : intuitions, fausses découvertes, erreurs de calculs, pionniers méconnus, querelles de priorité, premières mesures, controverses et enfin confirmations et applications.