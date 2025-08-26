Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les étoiles, creusets d’atomes Lorsqu’on étudie les éléments chimiques disséminés dans notre système solaire, on y découvre une extraordinaire richesse, constituée de plusieurs...

Conférence Conducteurs organiques et physique quantique à basse dimension Les conducteurs organiques constituent une famille de matériaux fascinants qui ont bouleversé la vision classique de la...

Documentaire Comprendre le temps grâce à la relativité Pour comprendre le temps, il faut se représenter chaque moment comme une suite d’instantanés. On vous explique tout.

Conférence Le vide quantique a-t-il créé l’univers ? Dans cette vidéo, l’astrophysicien Aurélien Barrau explore les grandes questions cosmologiques liées aux origines de l’Univers. Peut-on concilier relativité...

Conférence La physique du Problème à trois corps Et si les San-Ti (Trisolariens) étaient déjà en route ? Plongez dans le vertige scientifique du Problème à trois...

Conférence Antimatière, entre fiction et réalité L’existence de l’antimatière fut prédite en 1928 par Paul Dirac. Quatre ans an plus tard, Carl Anderson la détectait...

Conférence Physique des synchronicités Philippe Guillemant, chercheur et ingénieur au CNRS de Marseille, a consacré ses travaux à l’intelligence artificielle et à la...

Conférence Dompter la lumière La lumière se propage dans le vide à la vitesse la plus grande permise par la physique et tel...

Conférence La quête du réel : de la science à la philosophie « Qu’est-ce que le réel ? » Cette question a occupé la philosophie depuis plus de deux millénaires, et...

Article Comment se forme la foudre ? La foudre, avec ses éclairs illuminant le ciel et son tonnerre résonnant, est l’un des phénomènes météorologiques les plus...

Documentaire Les nouveaux maîtres du temps Le 13 octobre 1967, la seconde, unité de mesure du temps, était définie non plus par les astres mais...

Documentaire C’est pas sorcier – Attention ça glace Pourquoi nos mains restent-elles collées à la glace quand on la touche ? Pourquoi les glaçons flottent-ils dans l’eau...

Documentaire Sonneur de foudre Ce documentaire fait la lumière sur ce phénomène naturel et très spectaculaire, il montre tant la dimension mystique et...

Documentaire Le champ magnétique et l’inversion des pôles Un documentaire sur le champ magnétique et l’inversion des pôles. Le champ magnétique est comme un bouclier invisible qui...

Podcast Tout ce temps ! La seconde est une unité de mesure du temps qui est couramment utilisée dans le système international d’unités (SI)....

Documentaire L’histoire de l’électricité – Partie 2 Comment, en domestiquant la relation entre magnétisme et électricité, les scientifiques ont transformé le monde. Deuxième épisode de cette...

Conférence Les solides poreux : une longue histoire et des solutions pour la planète L La chimie, souvent décriée, est un art, une science qui génère de nombreuses technologies et apporte certaines solutions...

Conférence Les deux infinis, une aventure scientifique hors norme La découverte du boson de Higgs au CERN, des ondes gravitationnelles émises lors de la coalescence de deux trous...

Conférence Des concepts aux applications : les deux révolutions quantiques Elle a permis d’élucider la structure de la matière dans ses aspects les plus subtils et permis l’invention du...