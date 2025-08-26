La lumière est sans doute l’un des phénomènes les plus fascinants de l’univers, à la fois insaisissable et omniprésente. Elle constitue le premier lien entre l’homme et le monde, car voir, c’est recevoir la lumière. Sans elle, les couleurs disparaissent, les formes s’évanouissent et l’existence semble plonger dans un voile d’invisibilité. Elle n’est pas seulement un outil de perception : elle est aussi une source de vie. Les plantes, grâce à la photosynthèse, transforment la lumière du soleil en énergie, et c’est ce processus qui nourrit toute la chaîne du vivant.