Ressources Dans la même catégorie

Conférence La fusion nucléaire expliquée Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment...

Documentaire La physique quantique La physique quantique est l’appellation générale d’un ensemble de théories physiques nées au XXe siècle qui, comme la théorie...

Documentaire La nouvelle théorie quantique du bigbang La théorie du Big Bang en cosmologie est satisfaisante à bien des égards, mais ne répond pas à des...

Documentaire Les secrets de la mécanique quantique : le cauchemar d’Einstein Découvrez les mystères de la mécanique quantique. L’observation du monde microscopique à l’échelle atomique et subatomique a bouleversé la...

Conférence Les illusions d’optique décryptées Nos sens nous trompent-ils ? Pouvons-nous faire confiance à notre vue et à notre cerveau ? Roland Lehoucq, astrophysicien...

Conférence Des quarks et des gluons Quelles sont les particules élémentaires qui constituent le monde qui nous entoure ? Pourquoi les physiciens s’y intéressent-ils ?...

Documentaire Les pêcheurs de neutrinos Comment détecter les neutrinos, ces particules si furtives que des milliards d’entre elles traversent notre corps chaque seconde sans...

Conférence Radioactivité : la physique de l’atome Qu’est-ce que la fission et la fusion nucléaire ? Qu’entend-on par radioactivité, isotopes, protons et neutrons, radioactivité dite “artificielle”,...

Documentaire Que sait on vraiment de la réalité ? La réalité est bien plus complexe et mystérieuse qu’on essaie de nous faire croire…

Documentaire Voyage dans l’espace-temps – L’origine du temps Le temps et l’espace sont-ils une seule chose ? Le Big Bang a-t-il déclenché l’horloge cosmique ; diverses expériences...

Conférence Dessine-moi le vide Cette conférence est issue d’un workshop dans le cadre du DSAA Design d’Illustration Scientifique de l’Ecole Estienne en collaboration...

Documentaire Ondes de choc Partez à la découverte des ondes, de leurs dangers et de leurs utilisations : projectiles, astronomie,…

Conférence Supraconducteurs à haute température – C’est chaud ! Depuis son émergence dans les annales scientifiques en 1911, la supraconductivité n’a cessé d’intriguer et d’éblouir par ses propriétés...

Conférence Oscillations Mouvements dans l’espace, oscillations de pendules sur des chorégraphies rythmées de façon périodique. Des plumes, des balles, des fils,...

Conférence Vers l’infiniment bref : des attos aux zeptos Sonder les « infinis » est une constante des travaux de recherche en physique. Si l’infiniment grand et l’infiniment...

Documentaire Le spectacle de la lumière La lumière est un phénomène physique, un transport d’énergie sans transport de matière. Dans son acception générale de lumière...

Conférence Des petits réacteurs nucléaires : pour quoi faire ? A l’occasion du salon international du nucléaire civil, WNE, le CEA a organisé une émission live autour de la...

Documentaire C’est pas sorcier – Lumières et illusions Qu’elle nous vienne du soleil, d’une ampoule ou d’une bougie ou, la lumière a des propriétés étranges et fascinantes....