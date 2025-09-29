Longtemps réservée aux seuls biologistes, l’embryologie s’ouvre de plus en plus aux physiciens, dont le rôle est de décortiquer les processus mécaniques du développement embryonnaire.
Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment...
La physique quantique est l’appellation générale d’un ensemble de théories physiques nées au XXe siècle qui, comme la théorie...
La théorie du Big Bang en cosmologie est satisfaisante à bien des égards, mais ne répond pas à des...
Découvrez les mystères de la mécanique quantique. L’observation du monde microscopique à l’échelle atomique et subatomique a bouleversé la...
Nos sens nous trompent-ils ? Pouvons-nous faire confiance à notre vue et à notre cerveau ? Roland Lehoucq, astrophysicien...
Quelles sont les particules élémentaires qui constituent le monde qui nous entoure ? Pourquoi les physiciens s’y intéressent-ils ?...
Comment détecter les neutrinos, ces particules si furtives que des milliards d’entre elles traversent notre corps chaque seconde sans...
Qu’est-ce que la fission et la fusion nucléaire ? Qu’entend-on par radioactivité, isotopes, protons et neutrons, radioactivité dite “artificielle”,...
En amérindien, « ca-o-tchu » ça veut dire « l’arbre qui pleure ». Pendant des siècles, la récolte du...
La réalité est bien plus complexe et mystérieuse qu’on essaie de nous faire croire…
Le temps et l’espace sont-ils une seule chose ? Le Big Bang a-t-il déclenché l’horloge cosmique ; diverses expériences...
Cette conférence est issue d’un workshop dans le cadre du DSAA Design d’Illustration Scientifique de l’Ecole Estienne en collaboration...
Partez à la découverte des ondes, de leurs dangers et de leurs utilisations : projectiles, astronomie,…
Depuis son émergence dans les annales scientifiques en 1911, la supraconductivité n’a cessé d’intriguer et d’éblouir par ses propriétés...
Mouvements dans l’espace, oscillations de pendules sur des chorégraphies rythmées de façon périodique. Des plumes, des balles, des fils,...
Sonder les « infinis » est une constante des travaux de recherche en physique. Si l’infiniment grand et l’infiniment...
La lumière est un phénomène physique, un transport d’énergie sans transport de matière. Dans son acception générale de lumière...
A l’occasion du salon international du nucléaire civil, WNE, le CEA a organisé une émission live autour de la...
Qu’elle nous vienne du soleil, d’une ampoule ou d’une bougie ou, la lumière a des propriétés étranges et fascinantes....
Voyager dans le temps ne relève-t-il que de la science-fiction ? Pas tout à fait : des scientifiques issus...
