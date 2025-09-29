Longtemps réservée aux seuls biologistes, l’embryologie s’ouvre de plus en plus aux physiciens, dont le rôle est de décortiquer...
Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment...
La physique quantique est l’appellation générale d’un ensemble de théories physiques nées au XXe siècle qui, comme la théorie...
La théorie du Big Bang en cosmologie est satisfaisante à bien des égards, mais ne répond pas à des...
Découvrez les mystères de la mécanique quantique. L’observation du monde microscopique à l’échelle atomique et subatomique a bouleversé la...
Nos sens nous trompent-ils ? Pouvons-nous faire confiance à notre vue et à notre cerveau ? Roland Lehoucq, astrophysicien...
Quelles sont les particules élémentaires qui constituent le monde qui nous entoure ? Pourquoi les physiciens s’y intéressent-ils ?...
Comment détecter les neutrinos, ces particules si furtives que des milliards d’entre elles traversent notre corps chaque seconde sans...
C’est Albert Einstein qui, le premier, fait voler en éclats l’hypothèse d’Isaac Newton sur un temps universel et explique...
L’Univers a-t-il eu un commencement? Comment concilier la relativité générale et la physique quantique pour mieux comprendre les origines...
Quand la nuit est claire, environ 3 000 étoiles sont visibles. Mais à quelle distance sont-elles ? L’exploration de...
La petite histoire des piles et leur fonctionnement
Le 26 janvier 2023 au théâtre Ducourneau d’Agen, le physicien Alain Aspect a donné une conférence sur le thème...
Newton nous apprend que la gravitation est universelle, et Einstein nous explique pourquoi : l’espace-temps est dynamique, et interagit...
Le 17 août 2017 ont été détectées pour la première fois des ondes gravitationnelles. De nombreuses émissions lumineuses associées...
Découvrez deux mini-conférences sur le thème « Sonder la matière grâce à la lumière ». Pierre Vivini, chef de...
Dans cette conférence passionnante, Aurélien Barrau explore les mystères du temps à travers la relativité générale et la mécanique...
Savez-vous que le mètre et le kilogramme ne sont plus définis par des étalons en platine conservés à Paris...
L’énergie nucléaire génère la peur des hommes. Mais cette énergie fascine également et ses possibilités sont immenses.
Pour mieux comprendre la constitution de l’univers, un homme entreprend un voyage aux confins de la matière et remonte...
