La vedette de cette conférence est un film de savon, membrane liquide fine et fragile, tendu au bout d’un...
La physique quantique est l’une des branches les plus fascinantes et déroutantes de la science moderne. Contrairement à la...
Le boson de Higgs joue un rôle fondamental dans le modèle standard de la physique des particules, qui est...
Comment les scientifiques ont-ils élaboré une théorie des atomes, alors que les atomes sont de minuscules particules invisibles ? Comment...
La fusion nucléaire, ce processus fascinant par lequel les étoiles brillent depuis des milliards d’années, représente l’un des plus...
Dans cette conférence, nous revisiterons les concepts les plus profonds qui ont donné naissance à la Physique Quantique. De...
La fusion thermonucléaire – le « graal » souvent cité de la production d’énergie – suscite autant d’enthousiasme que...
Le temps, dans sa nature la plus profonde, demeure l’un des concepts les plus mystérieux et insaisissables que l’humanité...
Marie Curie, figure emblématique de la science moderne, incarne à la fois le génie scientifique et la ténacité face...
\r\nLa lumière est un phénomène qui a toujours fasciné les hommes. Le temple égyptien de Karnak, dédié au culte...
Une centrale nucléaire est une usine de production d’électricité. Elle utilise pour cela la chaleur libérée par l’uranium qui...
\r\nMerveilles des mondes invisibles. Une caméra à ultraviolet permet d’indiquer aux réparateurs chargés de l’entretien des lignes à haute tension...
Le célèbre physicien Brian Greene nous entraîne à la découverte d’une réalité renversante : sous la surface de notre...
Le scientifique Étienne Klein et le musicien Olivier Mellano proposent une plongée dans les mystères de l’espace-temps et de...
Vous aimez la vitesse, mais comprenez-vous vraiment ce phénomène? Comment attraper entre ses dents une balle tirée d’un...
Le temps et l’espace sont-ils une seule chose ? Le Big Bang a-t-il déclenché l’horloge cosmique ; diverses expériences...
A l’occasion du salon international du nucléaire civil, WNE, le CEA a organisé une émission live autour de la...
La vision cosmologique du temps se réfère à la manière dont le temps est compris et interprété dans le...
Cette conférence vous propose une promenade à travers trois siècles : des naturalistes du XVIIe siècle qui s’interrogeaient sur...
Les images de plus en plus lointaines transmises par les télescopes spatiaux sont d’une beauté époustouflante mais il aurait...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site