Conférence Soap film opera, ou la danse des bulles de savon La vedette de cette conférence est un film de savon, membrane liquide fine et fragile, tendu au bout d’un...

Conférence La physique quantique en images La physique quantique est l’une des branches les plus fascinantes et déroutantes de la science moderne. Contrairement à la...

Conférence La structure fondamentale de la matière : le boson de higgs Le boson de Higgs joue un rôle fondamental dans le modèle standard de la physique des particules, qui est...

Podcast Les savants poètes de l’infiniment petit Comment les scientifiques ont-ils élaboré une théorie des atomes, alors que les atomes sont de minuscules particules invisibles ? Comment...

Conférence Fusion nucléaire : énergie des étoiles, énergie du futur ? La fusion nucléaire, ce processus fascinant par lequel les étoiles brillent depuis des milliards d’années, représente l’un des plus...

Conférence Aux sources de la physique quantique Dans cette conférence, nous revisiterons les concepts les plus profonds qui ont donné naissance à la Physique Quantique. De...

Conférence La fusion thermonucléaire et ses controverses La fusion thermonucléaire – le « graal » souvent cité de la production d’énergie – suscite autant d’enthousiasme que...

Conférence Que savons-nous du temps ? Le temps, dans sa nature la plus profonde, demeure l’un des concepts les plus mystérieux et insaisissables que l’humanité...

Conférence Marie Curie, portrait d’une femme de science Marie Curie, figure emblématique de la science moderne, incarne à la fois le génie scientifique et la ténacité face...

Documentaire Au coeur du cosmos – Retour aux origines \r

La lumière est un phénomène qui a toujours fasciné les hommes. Le temple égyptien de Karnak, dédié au culte...

Documentaire Comment fonctionne une centrale nucléaire ? Une centrale nucléaire est une usine de production d’électricité. Elle utilise pour cela la chaleur libérée par l’uranium qui...

Documentaire Les ondes \r

Merveilles des mondes invisibles. Une caméra à ultraviolet permet d’indiquer aux réparateurs chargés de l’entretien des lignes à haute tension...

Documentaire La magie du cosmos – Le saut quantique Le célèbre physicien Brian Greene nous entraîne à la découverte d’une réalité renversante : sous la surface de notre...

Conférence La physique quantique par Étienne Klein & Olivier Mellano Le scientifique Étienne Klein et le musicien Olivier Mellano proposent une plongée dans les mystères de l’espace-temps et de...

Documentaire Tout ce qu’il faut savoir sur – La vitesse Vous aimez la vitesse, mais comprenez-vous vraiment ce phénomène? Comment attraper entre ses dents une balle tirée d’un...

Documentaire Voyage dans l’espace-temps – L’origine du temps Le temps et l’espace sont-ils une seule chose ? Le Big Bang a-t-il déclenché l’horloge cosmique ; diverses expériences...

Conférence Des petits réacteurs nucléaires : pour quoi faire ? A l’occasion du salon international du nucléaire civil, WNE, le CEA a organisé une émission live autour de la...

Conférence Qu’est que le temps : vision cosmologique La vision cosmologique du temps se réfère à la manière dont le temps est compris et interprété dans le...

Conférence Les cristaux, fenêtres sur l’invisible Cette conférence vous propose une promenade à travers trois siècles : des naturalistes du XVIIe siècle qui s’interrogeaient sur...