Pris dans la course à la découverte des parties internes de l’atome et afin de mieux comprendre quelles relations elles entretiennent ensemble, un jeune physicien britannique, Harry Moseley, exploite les rayons X nouvellement découverts afin de faire apparaître le tableau périodique sous un tout nouveau jour. Par la suite, un jeune chimiste américain nommé Glenn Seaborg, crée un nouvel élément, le plutonium, qui changera le monde à jamais en relâchant un pouvoir d’une force dévastatrice inimaginable : la bombe atomique.