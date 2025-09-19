Antimatière, entre fiction et réalité L’existence de l’antimatière fut prédite en 1928 par Paul Dirac. Quatre ans an plus tard, Carl Anderson la détectait pour la première fois dans le rayonnement cosmique. Au cœur de questions fondamentales, aussi mystérieuse et dangereuse que les trous noirs, capable de propulser des vaisseaux à des vitesses vertigineuses ou de détruire toute matière, l’antimatière occupe bien sûr une place de choix dans la science-fiction. Entre réalité et fiction, faisons un petit tour de l’autre côté du miroir !
Avec Roland LEHOUCQ.