Article Pourquoi les pommes flottent et pas les poires ? Les fruits occupent une place centrale dans notre alimentation et éveillent souvent notre curiosité par leurs propriétés physiques. Parmi...

Conférence Explosions et surprises, la violence de notre galaxie vue en rayons gamma Le satellite Fermi et les télescopes HESS sont dédiés à l’observation du rayonnement le plus énergétique qui bombarde la...

Conférence Une petite histoire de la masse du graviton La gravitation est l’interaction fondamentale qui permet de décrire le mouvement des objets lointains et l’expansion cosmique. Telle que...

Podcast L’ampère L’ampère est une unité de mesure couramment utilisée en électricité et en magnétisme pour quantifier l’intensité du courant électrique....

Conférence La plus belle ruse de la lumière Les images de plus en plus lointaines transmises par les télescopes spatiaux sont d’une beauté époustouflante mais il aurait...

Conférence Fusions d’étoiles à neutrons, ondes gravitationnelles et kilonovae Le 17 août 2017 ont été détectées pour la première fois des ondes gravitationnelles. De nombreuses émissions lumineuses associées...

Conférence Retour aux sources Conférence exceptionnelle d’Anne L’Huillier. Elle reviendra sur son expérience qui a montré la génération d’impulsions laser attoseconde (10-18 s)...

Documentaire La vitesse de la lumière dans l’univers Stephen Hawking tente de nous faire comprendre à quelle vitesse se déplace la lumière dans l’univers.

Conférence Etrange mécanique quantique : de la première à la seconde révolution quantique Le 26 janvier 2023 au théâtre Ducourneau d’Agen, le physicien Alain Aspect a donné une conférence sur le thème...

Documentaire L’Esprit Sorcier – L’origine de la matière Des origines de l’Univers aux dernières avancées en astrophysique, en passant par un peu de chimie et de philosophie,...

Documentaire C’est pas sorcier – Remettons les pendules à l’heure Comment réussir à mesurer le temps ? Pour y parvenir, nos ancêtres observaient le mouvement des astres. Aujourd’hui, on...

Documentaire La gravitation, la force mystérieuse La gravitation est une interaction physique causant l’attraction des corps sous l’effet de leur masse. C’est elle qui nous...

Documentaire Einstein ou la relativité L’impressionnante liste des lauréats du Prix Nobel montre ce que la pensée scientifique, occidentale d’abord puis mondiale, a produit...

Conférence Bifurcations quantiques : une conférence à choix multiples Cette conférence sur la quantique ne ressemblera à rien que vous ayez déjà vu. Julien Bobroff manipulera en direct...

Conférence Les mystères du proton Le proton est partout. C’est l’un des constituants du noyau des atomes. Il est même le constituant le plus...

Conférence Marie Curie, portrait d’une femme de science Marie Curie, figure emblématique de la science moderne, incarne à la fois le génie scientifique et la ténacité face...

Documentaire Les mystères de la physique, les structures minimales Depuis trente ans, l’ingénieur civil Erik Reitzel étudie les structures minimales, c’est à dire les structures fonctionnelles qui utilisent...

Documentaire Les voyages dans le temps Est-ce possible de surpasser la vitesse de la lumière? La théorie de la relativité d’Einstein énonce que voyager dans...

Conférence Voyage au pays de la lumière Des arcs en ciel aux étoiles, de la naissance de la vie sur Terre à l’utilisation des lasers en...