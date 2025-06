Conférence

Sous l’impulsion d’Einstein, la première révolution quantique, basée sur le concept mystérieux de dualité onde-particule, a signé de marquants bouleversements conceptuels, scientifiques et technologiques. Elle a notamment permis de décrire la structure de la matière, ses propriétés électriques, mécaniques et optiques ainsi que son interaction avec la lumière. Elle a ensuite fourni les technologies – transistor, laser, circuits intégrés – qui ont conduit à la société de l’information et de la communication que nous connaissons tous. Mais l’histoire ne s’arrête pas là… Après Albert vient Alain ! Ce professeur, affilié à l’Université de Paris-Saclay et à l’École Polytechnique et dont le cursus suit une courbe exponentielle de prix, médailles et distinctions, nous parle de ses recherches et travaux autour du quantique pour lesquels il fut récipiendaire du dernier prix Nobel de physique. Zoom sur cet ensemble de théories physiques dont découlent des technologies fascinantes et fantastiques comme l’ordinateur quantique. Une nouvelle révolution est en marche…