Documentaire

Vous aimez la vitesse, mais comprenez-vous vraiment ce phénomène? Comment attraper entre ses dents une balle tirée d’un revolver? Pourquoi la lune ne tombe-t-elle pas du ciel? Pourquoi un chat comprend-il mieux que nous la notion de vitesse terminale et pourquoi un poulet de six tonnes ne pourrait-il pas courir? Quelle est la voie la plus rapide pour faire le tour du monde, comment esquiver un ouragan et faut-il courir pour se mettre à l’abri de la pluie? Autant de questions auxquelles vous trouverez la réponse dans cet épisode.