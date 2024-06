Conférence

Tenter de voir au-delà du visible c’est quitter le monde des couleurs, celles de l’arc en ciel, pour entrer dans celui de l’infrarouge qui est celui de la chaleur et des vibrations des molécules. Cet univers de l’infrarouge a été le théâtre d’un certains nombres de révolutions : les télécommunications par fibres de verre, la vision nocturne et l’identification de molécules et biomolécules. Quelles pourront être les applications dans les domaines de la sécurité, du médical et du spatial ?