Conférence

Connu maintenant sous l’appellation « térahertz », l’infrarouge lointain a été difficile à étudier jusqu’à la fin du siècle dernier à cause du manque de sources et de détecteurs performants. L’essor des nouvelles techniques optiques (lasers) ou électroniques (circuits à très hautes fréquences) permet de mener de nouvelles recherches fondamentales (physico-chimie, astrophysique, etc.) et d’envisager des applications prometteuses dans des domaines aussi variés que les télécoms, la médecine, la sécurité, l’environnement, le contrôle industriel, et dont beaucoup sont très surprenantes !