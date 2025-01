Conférence

Le boson de Higgs joue un rôle fondamental dans le modèle standard de la physique des particules, qui est la théorie qui décrit les interactions entre les particules subatomiques et les forces qui les gouvernent. Il est associé au champ de Higgs, qui est un champ quantique qui imprègne tout l’univers.

Le boson de Higgs est important car il est responsable de la masse des particules élémentaires. Avant sa découverte, on ne comprenait pas pourquoi certaines particules avaient une masse et d’autres non. Le champ de Higgs explique comment les particules interagissent avec ce champ pour acquérir leur masse. Lorsque les particules interagissent avec le champ de Higgs, elles semblent plus lentes et plus massives, ce qui donne lieu à la masse observée.