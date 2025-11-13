Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Science friction, la physique des objets entremêlés Les frottements sont loin d’être négligeables dans les expériences en physique et cette conférence-démo de Frédéric Restagno, physicien au...

Conférence Matière invisible Ecoutez, trois chercheurs du CEA : Stefano Panebianco, physicien subatomiste, spécialiste des réactions nucléaires, Catherine Pépin, physicienne théorique et...

Conférence Origine de la matière Etienne Klein, physicien et docteur en philosophie des sciences et Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, vous proposent deux mini-conférences...

Article C’est quoi, la luminescence ? La luminescence est un phénomène captivant et mystérieux qui se manifeste par l’émission de lumière par certaines substances sans...

Article C’est quoi, la supraconductivité ? La supraconductivité est l’un des phénomènes les plus fascinants de la physique moderne, où certains matériaux peuvent, dans des...

Conférence Gravité quantique : l’espace-temps est il aléatoire ? Newton nous apprend que la gravitation est universelle, et Einstein nous explique pourquoi : l’espace-temps est dynamique, et interagit...

Conférence Physique quantique: à l’aube d’une nouvelle révolution Ordinateurs, internet, smartphones : la physique quantique a bouleversé notre compréhension du monde et jeté les bases de nombreuses...

Conférence Soap film opera, ou la danse des bulles de savon La vedette de cette conférence est un film de savon, membrane liquide fine et fragile, tendu au bout d’un...

Documentaire L’histoire de l’électricité – Partie 2 Comment, en domestiquant la relation entre magnétisme et électricité, les scientifiques ont transformé le monde. Deuxième épisode de cette...

Documentaire A la conquête du froid absolu (1/2) De l’inventeur du premier thermomètre à la physique quantique, ce passionnant polar scientifique reconstitue l’épopée des pionniers du «...

Documentaire Comprendre le temps grâce à la relativité Pour comprendre le temps, il faut se représenter chaque moment comme une suite d’instantanés. On vous explique tout.

Article Un métal d’exception : l’aluminium L’aluminium est l’un des métaux les plus remarquables et polyvalents de notre époque. Connu pour sa légèreté et sa...

Conférence Histoire de l’électricité : des pierres précieuses aux supraconducteurs L’étude des phénomènes électriques remonte à plusieurs milliers d’années. L’observation de propriétés remarquables « électriques » dans certaines pierres semi-précieuses et...

Conférence Plongée dans la foule La foule est une affaire d’échelle. Elle peut être vue comme un tout, un ensemble, dont les mouvements évoquent...

Conférence Ondes gravitationnelles et trous noirs Les ondes gravitationnelles et les trous noirs sont les deux prédictions les plus novatrices de la Théorie de la...

Documentaire Le spectacle de la lumière La lumière est un phénomène physique, un transport d’énergie sans transport de matière. Dans son acception générale de lumière...

Documentaire Comment voyager dans le temps ? Voyager dans le temps ne relève-t-il que de la science-fiction ? Pas tout à fait : des scientifiques issus...

Article Arcs-en-ciel : d’où viennent-ils ? Les merveilles célestes, dont les arcs-en-ciel sont un exemple éminent, figurent parmi les phénomènes naturels les plus fascinants qui...