La mécanique quantique et l’intelligence artificielle (IA) ont chacune, à leur manière, révolutionné notre vision du monde. La première a bouleversé notre représentation de la réalité en révélant un univers où les particules peuvent être superposées et intriquées. La seconde redéfinit notre rapport à l’information et à la prise de décision. Au cœur de ces deux révolutions se trouve un concept commun : quel est-il ? Quels sont les liens profonds entre ces deux domaines ? Comment les idées issues de la physique inspirent-elles l’IA, et comment, en retour, les méthodes de l’IA permettent-elles d’explorer de nouveaux horizons en physique ?