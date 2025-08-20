Conférence

Dans cette vidéo, l’astrophysicien Aurélien Barrau explore les grandes questions cosmologiques liées aux origines de l’Univers. Peut-on concilier relativité générale et physique quantique ? Comment ces théories s’unifient-elles pour expliquer le Big Bang, le temps, et ce qu’il y avait (ou non) « avant » ?

Découvrez les avancées récentes en cosmologie théorique et les conséquences profondes sur notre vision du Cosmos, de l’espace et du temps. Une réflexion qui va au-delà de la science pour interroger notre rapport au monde et à l’avenir de l’humanité.