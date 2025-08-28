Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur le temps Le temps est une notion à la fois familière et mystérieuse. Nous le mesurons chaque jour avec nos montres...

Conférence Que penser de la lumière ? La lumière est sans doute l’un des phénomènes les plus fascinants de l’univers, à la fois insaisissable et omniprésente....

Conférence Les étoiles, creusets d’atomes Lorsqu’on étudie les éléments chimiques disséminés dans notre système solaire, on y découvre une extraordinaire richesse, constituée de plusieurs...

Conférence Conducteurs organiques et physique quantique à basse dimension Les conducteurs organiques constituent une famille de matériaux fascinants qui ont bouleversé la vision classique de la...

Documentaire Comprendre le temps grâce à la relativité Pour comprendre le temps, il faut se représenter chaque moment comme une suite d’instantanés. On vous explique tout.

Conférence Le vide quantique a-t-il créé l’univers ? Dans cette vidéo, l’astrophysicien Aurélien Barrau explore les grandes questions cosmologiques liées aux origines de l’Univers. Peut-on concilier relativité...

Conférence La physique du Problème à trois corps Et si les San-Ti (Trisolariens) étaient déjà en route ? Plongez dans le vertige scientifique du Problème à trois...

Conférence Antimatière, entre fiction et réalité L’existence de l’antimatière fut prédite en 1928 par Paul Dirac. Quatre ans an plus tard, Carl Anderson la détectait...

Documentaire Une histoire du plutonium Tout commence à l’université de Berkeley en 1940, quand Glenn Seaborg découvre le plutonium, matière artificielle issue de l’uranium...

Documentaire Les mystères de la gravité La gravitation est une des quatre forces fondamentales qui régissent l’Univers et le phénomène d’interaction physique qui cause l’attraction...

Article Trouver le bon soutien en physique-chimie pour réussir La physique-chimie est une matière exigeante qui demande rigueur et compréhension approfondie des concepts. Que ce soit au collège,...

Conférence Les supraconducteurs et leurs fascinantes propriétés Une fois refroidis à très basses températures, certains matériaux deviennent supraconducteurs. Non seulement ils se mettent à conduire le...

Conférence Notions de base sur la relativité générale et la relativité restreinte Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, vous propose un cours de 2 heures sur la relativité générale et la relativité...

Conférence Le modèle en physique : épidémie et énergie La pandémie de Covid 19 a montré l’importance des modèles épidémiologiques, représentations mathématiques simplifiées du phénomène réel. Comment est...

Article Arcs-en-ciel : d’où viennent-ils ? Les merveilles célestes, dont les arcs-en-ciel sont un exemple éminent, figurent parmi les phénomènes naturels les plus fascinants qui...

Documentaire Aux origines de la matière De quoi se composait la matière quelques instants après le Big Bang ? Pour explorer cette physique des origines...

Documentaire La tribu Curie Le prix Nobel a acquis un tel prestige que les lauréats sont devenus synonymes d’excellence mondiale. Au sein d’une...