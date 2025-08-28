Le temps est une notion à la fois familière et mystérieuse. Nous le mesurons chaque jour avec nos montres...
La lumière est sans doute l’un des phénomènes les plus fascinants de l’univers, à la fois insaisissable et omniprésente....
Lorsqu’on étudie les éléments chimiques disséminés dans notre système solaire, on y découvre une extraordinaire richesse, constituée de plusieurs...
Les conducteurs organiques constituent une famille de matériaux fascinants qui ont bouleversé la vision classique de la...
Pour comprendre le temps, il faut se représenter chaque moment comme une suite d’instantanés. On vous explique tout.
Dans cette vidéo, l’astrophysicien Aurélien Barrau explore les grandes questions cosmologiques liées aux origines de l’Univers. Peut-on concilier relativité...
Et si les San-Ti (Trisolariens) étaient déjà en route ? Plongez dans le vertige scientifique du Problème à trois...
L’existence de l’antimatière fut prédite en 1928 par Paul Dirac. Quatre ans an plus tard, Carl Anderson la détectait...
Tout commence à l’université de Berkeley en 1940, quand Glenn Seaborg découvre le plutonium, matière artificielle issue de l’uranium...
La gravitation est une des quatre forces fondamentales qui régissent l’Univers et le phénomène d’interaction physique qui cause l’attraction...
La physique-chimie est une matière exigeante qui demande rigueur et compréhension approfondie des concepts. Que ce soit au collège,...
Une fois refroidis à très basses températures, certains matériaux deviennent supraconducteurs. Non seulement ils se mettent à conduire le...
Quand la fée électricité est apparue.
Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, vous propose un cours de 2 heures sur la relativité générale et la relativité...
La pandémie de Covid 19 a montré l’importance des modèles épidémiologiques, représentations mathématiques simplifiées du phénomène réel. Comment est...
Les merveilles célestes, dont les arcs-en-ciel sont un exemple éminent, figurent parmi les phénomènes naturels les plus fascinants qui...
De quoi se composait la matière quelques instants après le Big Bang ? Pour explorer cette physique des origines...
Qu’est-ce qu’un son ? Comment se propage-t-il dans l’air ? Comment un microphone le transforme-t-il en courant électrique ?...
Le prix Nobel a acquis un tel prestige que les lauréats sont devenus synonymes d’excellence mondiale. Au sein d’une...
Depuis quelques années, une avalanche de travaux expérimentaux, reposant sur la cinématographie in vivo du développement embryonnaire, démontre le...
