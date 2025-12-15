Conférence

Mystérieuse, puissante, fascinante… et réelle ! L’antimatière, prédite en 1928 par Paul Dirac et détectée pour la première fois en 1932 par Carl Anderson, continue de nourrir à la fois les rêves des scientifiques et ceux des auteurs de science-fiction.

Dans cette conférence captivante, Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA Paris-Saclay et président du festival Utopiales, explore les multiples facettes de cette substance hors du commun :

Qu’est-ce que l’antimatière ?

Peut-elle vraiment détruire la matière ?

Est-elle une source d’énergie ?

À quel point la fiction rejoint-elle la réalité ?