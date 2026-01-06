Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Folles énergies ! De l’énergie bleue, issue du mélange entre eau douce et eau de mer, à l’hydrogène orange, comme technique sobre...

Conférence Dessine-moi le vide Cette conférence est issue d’un workshop dans le cadre du DSAA Design d’Illustration Scientifique de l’Ecole Estienne en collaboration...

Conférence Passion lumière extrême Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...

Conférence Circuits Josephson : des phénomènes quantiques macroscopiques aux atomes artificiels Formé au CEA et pionnier des circuits quantiques supraconducteurs, Michel Devoret a été récompensé aux côtés de John Clarke...

Conférence La quantique au coin de la rue Derrière le titre loufoque, se cache une conférence de Noël, dans le pur style originel, c’est-à-dire une conférence scientifique,...

Conférence Le graphène : un matériau miracle ? Le futur serait à la pointe de nos mines de crayons. Lorsque les scientifiques ont réduit le graphite, le...

Article Les neutrinos : une particule mystérieuse de l’univers Les neutrinos sont des particules élémentaires qui suscitent un grand intérêt dans la communauté scientifique. Ils font partie des...

Conférence Les grandes leçons de l’infiniment petit L’étude des atomes, les constituants de base de la matière, a permis de tirer de nombreuses leçons importantes en...

Conférence Bifurcations quantiques : une conférence à choix multiples Cette conférence sur la quantique ne ressemblera à rien que vous ayez déjà vu. Julien Bobroff manipulera en direct...

Conférence Sonder la matière grâce à la lumière Découvrez deux mini-conférences sur le thème « Sonder la matière grâce à la lumière ». Pierre Vivini, chef de...

Conférence Voyage dans l’espace-temps Notre Univers est constitué d’une myriade de galaxies. Chacune contient une pléthore d’étoiles, parfois accompagnées de planètes, mais aussi...

Podcast Que se passe-t-il dans un noyau d’atome ? On l’imagine comme une tranquille framboise microscopique, alors qu’il est en réalité le théâtre de phénomènes subtils, ultraviolents et...

Documentaire La magie du cosmos – L’illusion du temps Si l’homme s’échine à mesurer le temps avec une précision croissante depuis des millénaires et à se construire autour,...

Conférence Marie Curie, portrait d’une femme de science Marie Curie, figure emblématique de la science moderne, incarne à la fois le génie scientifique et la ténacité face...

Documentaire Einstein ou la relativité L’impressionnante liste des lauréats du Prix Nobel montre ce que la pensée scientifique, occidentale d’abord puis mondiale, a produit...

Article De quoi est composé la lumière ? Il est souvent difficile pour nous de concevoir qu’une chose que nous ne pouvons toucher, et qui est presque...

Documentaire Einstein-Hawking, l’univers dévoilé – 1/2 Ensemble, Einstein et Hawking auraient-ils pu concilier la relativité et la mécanique quantique ? Ce captivant documentaire met...

Documentaire Les secrets de la gravitation Einstein est l’auteur de la découverte du secret de la gravitation. Même si Newton avant lui avait réussi à...