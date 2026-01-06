Si quelque chose qui semble aussi fiable que la vue peut être trompeur et ne repose que sur des probabilités, peut-on réellement avoir des certitudes ? Y a-t-il une réalité absolue ?
De l’énergie bleue, issue du mélange entre eau douce et eau de mer, à l’hydrogène orange, comme technique sobre...
Cette conférence est issue d’un workshop dans le cadre du DSAA Design d’Illustration Scientifique de l’Ecole Estienne en collaboration...
Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...
Formé au CEA et pionnier des circuits quantiques supraconducteurs, Michel Devoret a été récompensé aux côtés de John Clarke...
Derrière le titre loufoque, se cache une conférence de Noël, dans le pur style originel, c’est-à-dire une conférence scientifique,...
Le futur serait à la pointe de nos mines de crayons. Lorsque les scientifiques ont réduit le graphite, le...
Les neutrinos sont des particules élémentaires qui suscitent un grand intérêt dans la communauté scientifique. Ils font partie des...
L’étude des atomes, les constituants de base de la matière, a permis de tirer de nombreuses leçons importantes en...
Cette conférence sur la quantique ne ressemblera à rien que vous ayez déjà vu. Julien Bobroff manipulera en direct...
Découvrez deux mini-conférences sur le thème « Sonder la matière grâce à la lumière ». Pierre Vivini, chef de...
Notre Univers est constitué d’une myriade de galaxies. Chacune contient une pléthore d’étoiles, parfois accompagnées de planètes, mais aussi...
On l’imagine comme une tranquille framboise microscopique, alors qu’il est en réalité le théâtre de phénomènes subtils, ultraviolents et...
Si l’homme s’échine à mesurer le temps avec une précision croissante depuis des millénaires et à se construire autour,...
Marie Curie, figure emblématique de la science moderne, incarne à la fois le génie scientifique et la ténacité face...
L’impressionnante liste des lauréats du Prix Nobel montre ce que la pensée scientifique, occidentale d’abord puis mondiale, a produit...
Il est souvent difficile pour nous de concevoir qu’une chose que nous ne pouvons toucher, et qui est presque...
Ensemble, Einstein et Hawking auraient-ils pu concilier la relativité et la mécanique quantique ? Ce captivant documentaire met...
Qu’est-ce qu’un son ? Comment se propage-t-il dans l’air ? Comment un microphone le transforme-t-il en courant électrique ?...
Einstein est l’auteur de la découverte du secret de la gravitation. Même si Newton avant lui avait réussi à...
Suivez Dörthe et Pierre ou Caro et Gunnar à bord du bus de X:enius. De rencontres avec des spécialistes...
