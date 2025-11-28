Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’espace-temps déformé : une histoire des mirages gravitationnels L’effet de lentille gravitationnelle est l’un des rares phénomènes relativistes visibles (presque) à l’ œil nu. Par exemple, la...

Conférence Que penser du temps ? La question du temps fait l’objet d’un chapitre dans « L’odyssée d’une conscience ». On y parle notamment du paradoxe des...

Documentaire Révolution énergétique ou mirage ? La vérité sur la fusion nucléaire Cette émission décrypte l’un des sujets scientifiques les plus fascinants : la fusion nucléaire. Entre espoirs d’une énergie propre...

Conférence La fabuleuse histoire du principe de moindre action : de Fermat à Feynman La physique s’est construite sur la base de quelques notions fondamentales comme la « Force » et « l’Énergie ...

Documentaire Science friction, la physique des objets entremêlés Les frottements sont loin d’être négligeables dans les expériences en physique et cette conférence-démo de Frédéric Restagno, physicien au...

Conférence Matière invisible Ecoutez, trois chercheurs du CEA : Stefano Panebianco, physicien subatomiste, spécialiste des réactions nucléaires, Catherine Pépin, physicienne théorique et...

Conférence Origine de la matière Etienne Klein, physicien et docteur en philosophie des sciences et Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, vous proposent deux mini-conférences...

Documentaire La mesure de la vitesse de la lumière Quand la nuit est claire, environ 3 000 étoiles sont visibles. Mais à quelle distance sont-elles ? L’exploration de...

Conférence Les supraconducteurs et leurs fascinantes propriétés Une fois refroidis à très basses températures, certains matériaux deviennent supraconducteurs. Non seulement ils se mettent à conduire le...

Documentaire Einstein-Hawking, l’univers dévoilé – 1/2 Ensemble, Einstein et Hawking auraient-ils pu concilier la relativité et la mécanique quantique ? Ce captivant documentaire met...

Documentaire La planche à foil et la portance – Culture physique Avez-vous déjà vu un planchiste qui fend les vagues en s’appuyant sur le vent ? Comme s’il volait au-dessus de...

Documentaire C’est pas sorcier – Voyage au cœur de la matière Des protons lancés à près de 300 000 km par seconde dans de longs tuyaux enfouis sous la terre...

Article Pourquoi un bateau flotte ? Alors qu’une personne moyenne de 70 kg lutte pour rester à la surface de l’eau, elle peut observer d’énormes...

Conférence Ondes gravitationnelles Frédérique Marion (CNRS) se concentre sur la gravitation et sur le nouveau champ scientifique que sont les ondes gravitationnelles...

Documentaire Quel est le poids du vivant ? Un rhinocéros pèse trois tonnes, une mouche, cinq milligrammes, et un homme adulte dans les 80 kg. Mais quel...

Conférence La nouvelle révolution quantique On croyait tout connaître de la physique quantique. Mais depuis quelques années, nous vivons une nouvelle révolution. Les physiciens...

Conférence Plongée dans la foule La foule est une affaire d’échelle. Elle peut être vue comme un tout, un ensemble, dont les mouvements évoquent...

Documentaire C’est pas sorcier – Energie nucléaire Il existe en France dix-neuf centrales nucléaires qui produisent à elles seules 80% de notre électricité. Chacune de ces...