Article C’est quoi, le mur du son ? Le concept du mur du son est un phénomène fascinant qui a captivé l’imagination des scientifiques, des ingénieurs et...

Conférence De quoi la matière est-elle le nom ? Dans notre esprit, les notions de masse et de matière sont solidaires et même intriquées : nous éprouvons autant...

Conférence Jongler avec des photons dans une boîte pour explorer la frontière classique-quantique Jongler avec des photons dans une boîte illustre les expériences menées pour explorer la frontière entre le monde quantique...

Documentaire Détecter les ondes gravitationnelles La détection des ondes gravitationnelles est le fruit d’une véritable prouesse technologique : afin de déceler le passage d’une...

Documentaire Aux origines de la matière De quoi se composait la matière quelques instants après le Big Bang ? Pour explorer cette physique des origines...

Documentaire Les miroirs les plus parfaits du monde Les miroirs les plus réfléchissants du monde, qui renvoient 99,9999 % de la lumière incidente, sortent d’un laboratoire français....

Documentaire Physique quantique et relativité générale – La lumière selon Albert Einstein Albert Einstein a apporté d’importantes contributions à notre compréhension de la lumière à travers ses travaux sur la théorie...

Documentaire Le mystère de la matière, à l’intérieur de l’atome Pris dans la course à la découverte des parties internes de l’atome et afin de mieux comprendre quelles relations...

Documentaire L’existence d’une réalité parallèle Si la machine à voyager dans le temps reste à inventer, il est déjà théoriquement possible d’accélérer un « aller »...

Conférence Les idées noires de la physique Ciel noir, corps noir, trou noir, matière noire et énergie noire : pourquoi les physiciens éprouvent-ils le besoin de...

Podcast Et si l’univers était dans un atome? Notre univers est-il infini? Et si oui, de quelle manière? Aujourd’hui, je vous en propose une très originale, car...

Conférence La physique quantique par Étienne Klein & Olivier Mellano Le scientifique Étienne Klein et le musicien Olivier Mellano proposent une plongée dans les mystères de l’espace-temps et de...

Podcast La chute des corps Pourquoi les objets tombent-ils ? Oui vous connaissez sans doute la réponse, à cause de la gravité ! Mais...

Documentaire C’est pas Sorcier – Coup de projecteur sur la lumière Nous y baignons en permanence… Nous l’utilisons chaque jour… Mais savons-nous vraiment ce qu’est la lumière ? Fred et Jamy...

Conférence Les mystères du proton Le proton est partout. C’est l’un des constituants du noyau des atomes. Il est même le constituant le plus...

Documentaire Le temps à travers le trou de verre La réversibilité du temps. C’est de l’interaction de la pensée avec la matière que s’élèvent les sons d’une musique...

Documentaire Le sprint et la loi de la dynamique | Culture physique Les champions de course à pied, les planètes et tout objet en mouvement, obéissent à une loi physique formulée...

Documentaire Le chat de Schrödinger Saviez-vous que dans l’Égypte Antique, le chat était tellement adoré que lorsqu’il mourrait, la famille portait le deuil, jusqu’à...

Documentaire Sci-Fi Science – Téléportation La téléportation est l’un des moyens de transport les plus fascinants de la science fiction : un jour, elle...