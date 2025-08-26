Ressources Dans la même catégorie

Conférence Conducteurs organiques et physique quantique à basse dimension Les conducteurs organiques constituent une famille de matériaux fascinants qui ont bouleversé la vision classique de la...

Documentaire Comprendre le temps grâce à la relativité Pour comprendre le temps, il faut se représenter chaque moment comme une suite d’instantanés. On vous explique tout.

Conférence Le vide quantique a-t-il créé l’univers ? Dans cette vidéo, l’astrophysicien Aurélien Barrau explore les grandes questions cosmologiques liées aux origines de l’Univers. Peut-on concilier relativité...

Conférence La physique du Problème à trois corps Et si les San-Ti (Trisolariens) étaient déjà en route ? Plongez dans le vertige scientifique du Problème à trois...

Conférence Antimatière, entre fiction et réalité L’existence de l’antimatière fut prédite en 1928 par Paul Dirac. Quatre ans an plus tard, Carl Anderson la détectait...

Conférence Physique des synchronicités Philippe Guillemant, chercheur et ingénieur au CNRS de Marseille, a consacré ses travaux à l’intelligence artificielle et à la...

Conférence Dompter la lumière La lumière se propage dans le vide à la vitesse la plus grande permise par la physique et tel...

Documentaire Sci Trek – Voyage dans le temps \r

Est-il possible de remonter le temps, de partir dans le futur ou dans des dimensions temporelles parallèles ? Qu’en...

Conférence Comment débattre du nucléaire civil en France ? Deux physiciens, François Graner et Stefano Matthias Panebianco, débattent des arguments pour et contre l’électricité nucléaire.

Conférence Les désordres du temps Conférence donnée par Aurélien Barrau, astrophysicien et philosophe, le 15 avril 2024 dans le cadre du cycle « À Ciel...

Documentaire La gravité La gravité, c’est-à-dire l’attraction exercée par un astre sur tout corps doté d’une masse, régit l’univers. L’homme mène une...

Documentaire Voyage dans le temps Le voyage dans le temps est un des grands thèmes de la science-fiction, au point d’être considéré comme un...

Documentaire C’est pas sorcier – Lumières et illusions Qu’elle nous vienne du soleil, d’une ampoule ou d’une bougie ou, la lumière a des propriétés étranges et fascinantes....

Conférence De la mesure en toutes choses Les mesures sont centrales dans le fonctionnement de nos sociétés pour instaurer confiance et fiabilité des relations et des...

Conférence Physique quantique De l’infiniment petit à l’infiniment grand, couvrant plus de soixante ordres de grandeur de dimension spatiale, la théorie quantique...

Conférence Lumière et matière : la physique quantique en action La compréhension des interactions entre lumière et matière a constitué une étape clé dans le développement de la science...

Documentaire L’énigme de l’univers, un mystère reste entier Guidée par les écrits d’Albert Einstein dont elle compulse les originaux dans un institut d’archives, Catherine Fol s’aventure sur...

Conférence La physique des particules : le grand écart ? Activité entamée il y a plusieurs siècles pour comprendre les lois fondamentales de la nature, la physique dite des...