Lorsqu’on étudie les éléments chimiques disséminés dans notre système solaire, on y découvre une extraordinaire richesse, constituée de plusieurs centaines de noyaux atomiques différents. Leur origine est très variée mais le point de départ est commun : les étoiles. C’est ce qu’explique Stefano Panebianco, physicien subatomiste, spécialiste des réactions nucléaires.