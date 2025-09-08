Le satellite Fermi et les télescopes HESS sont dédiés à l’observation du rayonnement le plus énergétique qui bombarde la Terre : les rayons gamma. Ils observent le ciel depuis plus de dix ans à présent et ont fourni une pléiade de résultats tous plus inattendus les uns que les autres. Je présenterai les surprises rencontrées dans notre propre Galaxie. Des sursauts titanesques de la nébuleuse alimentée par le pulsar du Crabe, en passant par les bulles de rayons gamma de plus de 50° émis au centre de notre Galaxie appelées « Bulles de Fermi », jusqu’à l’accélération extrême de protons dans les explosions d’étoiles massives, la richesse des résultats est inédite. Les questions ouvertes le sont tout autant et concernent des mécanismes liés aux pulsars, aux trous noirs et aux vestiges de supernovae. Nous les aborderons en mettant l’accent sur la complémentarité entre les différentes expériences menées actuellement.