Conférence Une petite histoire de la masse du graviton La gravitation est l’interaction fondamentale qui permet de décrire le mouvement des objets lointains et l’expansion cosmique. Telle que...

Podcast L’ampère L’ampère est une unité de mesure couramment utilisée en électricité et en magnétisme pour quantifier l’intensité du courant électrique....

Conférence La plus belle ruse de la lumière Les images de plus en plus lointaines transmises par les télescopes spatiaux sont d’une beauté époustouflante mais il aurait...

Conférence Fusions d’étoiles à neutrons, ondes gravitationnelles et kilonovae Le 17 août 2017 ont été détectées pour la première fois des ondes gravitationnelles. De nombreuses émissions lumineuses associées...

Conférence Retour aux sources Conférence exceptionnelle d’Anne L’Huillier. Elle reviendra sur son expérience qui a montré la génération d’impulsions laser attoseconde (10-18 s)...

Documentaire La vitesse de la lumière dans l’univers Stephen Hawking tente de nous faire comprendre à quelle vitesse se déplace la lumière dans l’univers.

Conférence La lumière révélée Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012, nous propose un parcours sur l’histoire du photon jusqu’aux découvertes plus récentes...

Article 4 infos insolites sur le temps Le temps est une notion à la fois familière et mystérieuse. Nous le mesurons chaque jour avec nos montres...

Documentaire Les mystères de la physique, les structures minimales Depuis trente ans, l’ingénieur civil Erik Reitzel étudie les structures minimales, c’est à dire les structures fonctionnelles qui utilisent...

Documentaire Maîtriser l’énergie des étoiles, la révolution de demain | Pourra-t-on un jour maîtriser l’énergie qui fait briller Soleil et étoiles ? Une enquête remarquable sur les recherches menées...

Conférence Gravitation quantique et origine de l’Univers L’Univers a-t-il eu un commencement? Comment concilier la relativité générale et la physique quantique pour mieux comprendre les origines...

Conférence Introduction à la physique quantique La physique quantique, souvent appelée mécanique quantique, est une branche fondamentale de la physique qui décrit les phénomènes physiques...

Documentaire Voyage dans l’espace-temps: en quoi sommes-nous réellement faits? La connaissance de l’univers a radicalement changé au cours du dernier siècle ; une autre étape va être franchie...

Conférence La quête du réel : de la science à la philosophie « Qu’est-ce que le réel ? » Cette question a occupé la philosophie depuis plus de deux millénaires, et...

Podcast Et si l’univers était dans un atome? Notre univers est-il infini? Et si oui, de quelle manière? Aujourd’hui, je vous en propose une très originale, car...

Documentaire Xenius – Comment fabrique-t-on l’acier ? Suivez Dörthe et Pierre ou Caro et Gunnar à bord du bus de X:enius. De rencontres avec des spécialistes...

Conférence La radioactivité ? Un débat entre Pierre Curie et Ernest Rutherford Les désaccords entre les scientifiques font aussi avancer la connaissance, c’est ce que nous racontera notre conférencier-conteur à propos...

Documentaire Sci-Fi Science – Téléportation La téléportation est l’un des moyens de transport les plus fascinants de la science fiction : un jour, elle...

Documentaire La tribu Curie Le prix Nobel a acquis un tel prestige que les lauréats sont devenus synonymes d’excellence mondiale. Au sein d’une...