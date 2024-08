Conférence

L’ordinateur quantique est à la mode. Grâce à lui, Google et la Chine ont proclamé chacun leur tour avoir atteint la suprématie quantique. Dans de nombreux secteurs, espoirs et fantasmes se multiplient. Alors qu’en est-il vraiment ? Vit-on aujourd’hui une Révolution Quantique ? Réponses et explications dans cet exposé garanti sans équations, où on découvrira les mystères de la quantique et comment ils pourraient bouleverser notre quotidien. Ce sera accessible à toutes et tous, promis !