Documentaire Comprendre le temps grâce à la relativité Pour comprendre le temps, il faut se représenter chaque moment comme une suite d’instantanés. On vous explique tout.

Conférence Le vide quantique a-t-il créé l’univers ? Dans cette vidéo, l’astrophysicien Aurélien Barrau explore les grandes questions cosmologiques liées aux origines de l’Univers. Peut-on concilier relativité...

Conférence La physique du Problème à trois corps Et si les San-Ti (Trisolariens) étaient déjà en route ? Plongez dans le vertige scientifique du Problème à trois...

Conférence Antimatière, entre fiction et réalité L’existence de l’antimatière fut prédite en 1928 par Paul Dirac. Quatre ans an plus tard, Carl Anderson la détectait...

Conférence Physique des synchronicités Philippe Guillemant, chercheur et ingénieur au CNRS de Marseille, a consacré ses travaux à l’intelligence artificielle et à la...

Conférence Dompter la lumière La lumière se propage dans le vide à la vitesse la plus grande permise par la physique et tel...

Conférence Physique de l’origine de l’homme Depuis quelques années, une avalanche de travaux expérimentaux, reposant sur la cinématographie in vivo du développement embryonnaire, démontre le...

Documentaire Marie Curie, au-delà du mythe Plus de cent ans après l’apparition du mot « radioactivité », les recherches de Marie Curie continuent de bouleverser notre perception...

Conférence Voir la quantique ? Chats de Schrödingers, lévitation, téléportation, effet tunnel… La physique quantique est étrange, paradoxale, invisible et insaisissable. Julien Bobroff vous...

Conférence Renversement du temps, ondes et innovation Peut-on faire revivre à une onde sa vie passée ? La mise au point de véritables « miroirs à...

Conférence Vers l’infiniment bref : des attos aux zeptos Sonder les « infinis » est une constante des travaux de recherche en physique. Si l’infiniment grand et l’infiniment...

Conférence Les limites de la machine humaine : l’apport de la biomécanique Qu’est-ce qui fait qu’Usain Bolt cour(ai)t si vite ? Comment se fait-il que les humains ne sautent pas très...

Documentaire Xenius – Comment les avions volent-ils ? A bord de leur minibus laboratoire, nos deux couples d’animateurs poursuivent leur parcours en Europe pour explorer, informer et...

Conférence Les supraconducteurs et leurs fascinantes propriétés Une fois refroidis à très basses températures, certains matériaux deviennent supraconducteurs. Non seulement ils se mettent à conduire le...

Documentaire Les secrets de la Gravité – Sur les traces d’Albert Einstein Vous pourrez suivre les traces d’Albert Einstein et explorer les secrets de la gravité aux côtés d’un jeune garçon...

Podcast Comment Einstein a découvert E=mc² (et pourquoi est-ce si important) Imaginez : vous avez 26 ans. Vous travaillez dans un obscur bureau de brevets à Berne. Personne ne connaît...

Conférence L’espace-temps déformé : une histoire des mirages gravitationnels L’effet de lentille gravitationnelle est l’un des rares phénomènes relativistes visibles (presque) à l’ œil nu. Par exemple, la...

Conférence Bifurcations quantiques : une conférence à choix multiples Cette conférence sur la quantique ne ressemblera à rien que vous ayez déjà vu. Julien Bobroff manipulera en direct...