Les conducteurs organiques constituent une famille de matériaux fascinants qui ont bouleversé la vision classique de la conduction électrique. Contrairement aux métaux usuels, où les électrons circulent dans un réseau cristallin métallique bien ordonné, les conducteurs organiques reposent sur des molécules riches en électrons délocalisés, comme celles contenant des cycles aromatiques conjugués. Ces empilements moléculaires créent des bandes électroniques étroites, ce qui rend les propriétés de transport extrêmement sensibles aux interactions électroniques, aux vibrations du réseau et à l’environnement cristallin. Ainsi, ils se trouvent à l’interface entre la chimie moléculaire et la physique du solide, et constituent un terrain idéal pour explorer la physique quantique à basse dimension.