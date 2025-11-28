Ressources Dans la même catégorie

Conférence Univers parallèles et révolution quantique De Louis de Broglie, prix Nobel de physique 1929, à Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012, embarquez avec...

Conférence L’espace-temps déformé : une histoire des mirages gravitationnels L’effet de lentille gravitationnelle est l’un des rares phénomènes relativistes visibles (presque) à l’ œil nu. Par exemple, la...

Conférence Que penser du temps ? La question du temps fait l’objet d’un chapitre dans « L’odyssée d’une conscience ». On y parle notamment du paradoxe des...

Documentaire Révolution énergétique ou mirage ? La vérité sur la fusion nucléaire Cette émission décrypte l’un des sujets scientifiques les plus fascinants : la fusion nucléaire. Entre espoirs d’une énergie propre...

Conférence La fabuleuse histoire du principe de moindre action : de Fermat à Feynman La physique s’est construite sur la base de quelques notions fondamentales comme la « Force » et « l’Énergie ...

Documentaire Science friction, la physique des objets entremêlés Les frottements sont loin d’être négligeables dans les expériences en physique et cette conférence-démo de Frédéric Restagno, physicien au...

Conférence Matière invisible Ecoutez, trois chercheurs du CEA : Stefano Panebianco, physicien subatomiste, spécialiste des réactions nucléaires, Catherine Pépin, physicienne théorique et...

Conférence La fusion nucléaire expliquée Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment...

Documentaire C’est pas sorcier – Les sorciers se mettent au verre Dans les bâtiments et les voitures, le verre est de plus en plus présent. Sa recette n’a pas changé...

Conférence La quantique dans une boîte d’allumettes Les physiciens adorent repousser les limites du possible, en particulier quand ils explorent le monde quantique, à coups de...

Documentaire La conquête du froid absolu De l’inventeur du premier thermomètre à la physique quantique, ce passionnant polar scientifique reconstitue l’épopée des pionniers du «...

Documentaire Une pile, comment ça marche ? La petite histoire des piles et leur fonctionnement

Documentaire Qu’est ce que l’univers ? L’énigme laissée par Einstein Guidée par les écrits d’Albert Einstein dont elle compulse les originaux dans un institut d’archives, Catherine Fol s’aventure sur...

Conférence La gravitation La gravitation est une force fondamentale de l’univers qui régit l’attraction mutuelle entre les objets dotés de masse. Cette...

Documentaire Atome, le clash des titans A la découverte des travaux d’Albert Einstein et Werner Eisenberg, qui permirent à la science de faire l’une des...

Documentaire Comment voyager dans le temps ? Voyager dans le temps ne relève-t-il que de la science-fiction ? Pas tout à fait : des scientifiques issus...

Documentaire Le sprint et la loi de la dynamique | Culture physique Les champions de course à pied, les planètes et tout objet en mouvement, obéissent à une loi physique formulée...