De Louis de Broglie, prix Nobel de physique 1929, à Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012, embarquez avec...
L’effet de lentille gravitationnelle est l’un des rares phénomènes relativistes visibles (presque) à l’ œil nu. Par exemple, la...
La question du temps fait l’objet d’un chapitre dans « L’odyssée d’une conscience ». On y parle notamment du paradoxe des...
Cette émission décrypte l’un des sujets scientifiques les plus fascinants : la fusion nucléaire. Entre espoirs d’une énergie propre...
La physique s’est construite sur la base de quelques notions fondamentales comme la « Force » et « l’Énergie ...
La mécanique quantique et l’intelligence artificielle (IA) ont chacune, à leur manière, révolutionné notre vision du monde. La première...
Les frottements sont loin d’être négligeables dans les expériences en physique et cette conférence-démo de Frédéric Restagno, physicien au...
Ecoutez, trois chercheurs du CEA : Stefano Panebianco, physicien subatomiste, spécialiste des réactions nucléaires, Catherine Pépin, physicienne théorique et...
En 1998, l’observation de supernovæ, ces étoiles massives qui ont explosé, a démontré que l’expansion de notre univers s’accélère,...
Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment...
Dans les bâtiments et les voitures, le verre est de plus en plus présent. Sa recette n’a pas changé...
Les physiciens adorent repousser les limites du possible, en particulier quand ils explorent le monde quantique, à coups de...
De l’inventeur du premier thermomètre à la physique quantique, ce passionnant polar scientifique reconstitue l’épopée des pionniers du «...
La petite histoire des piles et leur fonctionnement
Guidée par les écrits d’Albert Einstein dont elle compulse les originaux dans un institut d’archives, Catherine Fol s’aventure sur...
La gravitation est une force fondamentale de l’univers qui régit l’attraction mutuelle entre les objets dotés de masse. Cette...
A la découverte des travaux d’Albert Einstein et Werner Eisenberg, qui permirent à la science de faire l’une des...
Voyager dans le temps ne relève-t-il que de la science-fiction ? Pas tout à fait : des scientifiques issus...
Les champions de course à pied, les planètes et tout objet en mouvement, obéissent à une loi physique formulée...
« Majorana incarne la contradiction la plus radicale qui fût jamais apportée à tout ce qui est ordinairement considéré...
