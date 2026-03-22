Conférence

Intervenants dans la vidéo

– Mot de bienvenue par Henri-Jean Drouhin, Adjoint au directeur de la recherche de l’Ecole Polytechnique

– Introduction « Pourquoi est-ce si difficile de parler de la mécanique quantique ? », un duo Etienne Klein, directeur de recherche au CEA / Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA

– Table ronde « Quelles applications des révolutions quantiques dans notre vie quotidienne ? », avec Daniel Estève, directeur de recherche et chef du groupe Quantronique dans le Service de physique de l’état condensé au CEA, Christophe Calvin, responsable du Secteur informatique, simulation numérique et calcul intensif à la Direction de la recherche fondamentale du CEA, Christian Gamrat, responsable scientifique du Département Architecture Conception et Logiciels Embarqués au CEA/List et Philippe Duluc, Chief Technology Officer “Big data & Security” chez Atos

– Clôture « Quels enjeux scientifiques et industriels pour la France et l’Europe dans les années qui viennent ? », par Philippe Chomaz, directeur scientifique exécutif de la Direction de la recherche fondamentale du CEA.