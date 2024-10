Conférence

La physique quantique est un ensemble de théories physiques nées au xxe siècle, qui décrivent le comportement des atomes et des particules et permettent d’élucider certaines propriétés du rayonnement électromagnétique. Comme la théorie de la relativité, les théories dites « quantiques » marquent une rupture avec ce qu’on appelle maintenant la physique classique, qui regroupe les théories et principes physiques connus au xixe siècle — notamment la mécanique newtonienne et la théorie électromagnétique de Maxwell —, et qui ne permettait pas d’expliquer certaines propriétés physiques. La physique quantique recouvre l’ensemble des domaines de la physique où l’utilisation des lois de la mécanique quantique est une nécessité pour comprendre les phénomènes en jeu. La mécanique quantique est la théorie fondamentale des particules de matière constituant les objets de l’univers et des champs de force animant ces objets.

