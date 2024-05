Documentaire



Le moment cinétique est une notion fondamentale dans le domaine de la physique, et son impact est perceptible dans divers contextes, y compris dans le monde du sport. Une illustration poignante de cela est observée lorsqu’on lance une toupie ou lorsqu’on observe les performances époustouflantes des trampolinistes. Dans le domaine sportif, les trampolinistes illustrent de manière remarquable l’importance du moment cinétique. En effet, ces athlètes réalisent des acrobaties incroyables, effectuant parfois jusqu’à cinquante rotations en seulement vingt secondes. Cette performance extraordinaire est rendue possible grâce à la gestion experte du moment cinétique. En utilisant habilement leur corps pour modifier leur moment angulaire, les trampolinistes parviennent à générer et à contrôler des vitesses de rotation impressionnantes, tout en maintenant leur équilibre et leur précision. Un petit tour au pays des gymnastes ? Documentaire disponible jusqu’au 21/07/2026.