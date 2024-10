Documentaire

Le 13 octobre 1967, la seconde, unité de mesure du temps, était définie non plus par les astres mais par les atomes. Dans cette quête de la précision, les scientifiques inventent aujourd’hui les horloges du futur, qui permettront non seulement d’exprimer le temps avec encore plus de finesse, mais de revisiter les lois fondamentales de la physique.