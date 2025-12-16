Ressources Dans la même catégorie

Conférence Antimatière : entre fiction et réalité Mystérieuse, puissante, fascinante… et réelle ! L’antimatière, prédite en 1928 par Paul Dirac et détectée pour la première fois...

Conférence Surprenants neutrinos Les neutrinos, particules élémentaires de très faible masse qui traversent aisément la matière sans laisser de trace, présentent, même...

Conférence Comment a évolué le concept d’énergie ? Etienne Klein, directeur de recherche au CEA, apporte un éclairage historique sur l’émergence et l’évolution du concept d’énergie. D’Aristote...

Conférence Les mystères du proton Le proton est partout. C’est l’un des constituants du noyau des atomes. Il est même le constituant le plus...

Article De quoi est composé la lumière ? Il est souvent difficile pour nous de concevoir qu’une chose que nous ne pouvons toucher, et qui est presque...

Conférence De l’infiniment grand à l’infiniment petit Comment observer l’infiniment grand ? Comment aller à la recherche de l’infiniment petit ? Que révèlent les noyaux exotiques,...

Article Le Boson de Higgs : la particule de dieu Le boson de Higgs est l’une des découvertes les plus fondamentales de la physique moderne. Il constitue une pièce...

Documentaire Une pile, comment ça marche ? La petite histoire des piles et leur fonctionnement

Conférence Physique quantique De l’infiniment petit à l’infiniment grand, couvrant plus de soixante ordres de grandeur de dimension spatiale, la théorie quantique...

Documentaire L’existence d’une réalité parallèle Si la machine à voyager dans le temps reste à inventer, il est déjà théoriquement possible d’accélérer un « aller »...

Documentaire Einstein-Hawking, l’univers dévoilé – 2/2 Ensemble, Einstein et Hawking auraient-ils pu concilier la relativité et la mécanique quantique ? Ce captivant documentaire met...

Documentaire La vitesse de la lumière La vitesse de la lumière dans le vide est une constante physique et un invariant relativiste. Elle est notée c...

Documentaire Entre terre et ciel – Albert Einstein reconstruit l’univers À Berlin, Serge Brunier marche dans les pas d’Albert Einstein, grand physicien considéré comme l’icône scientifique absolue. Sa théorie...

Conférence Einstein et la relativité générale Albert Einstein, l’une des figures les plus emblématiques de la science moderne, a transformé notre compréhension de l’univers grâce...

Conférence La physique de l’extrême Le vide le plus vide, la caméra la plus rapide, l’expérience la plus froide, la pression la plus forte,...

Documentaire Détecter les ondes gravitationnelles La détection des ondes gravitationnelles est le fruit d’une véritable prouesse technologique : afin de déceler le passage d’une...

Documentaire Albert Einstein I Quelle Histoire De sa naissance à Ulm, en Allemagne, à l’obtention du prix Nobel de physique en 1921 en passant par...

Documentaire Marie Curie, au-delà du mythe Plus de cent ans après l’apparition du mot « radioactivité », les recherches de Marie Curie continuent de bouleverser notre perception...

Documentaire C’est pas sorcier – Les sorciers se mettent au verre Dans les bâtiments et les voitures, le verre est de plus en plus présent. Sa recette n’a pas changé...