Conférence

Le 9 mai 1950, au début de la Guerre froide et moins d’un an après la division de l’Allemagne, la déclaration de Robert Schuman donna naissance au processus d’intégration européenne. La Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), dont l’idée portait la signature de Jean Monnet, fut le premier traité d’une histoire à laquelle peu croyaient à l’époque. De six, l’Europe communautaire est passée à 27 États membres. Pourtant, l’indispensable regard historique ne suffit pas à lui seul pour comprendre et analyser une période de paix, mais aussi de rivalités et de rapports de force, qui s’est transformée en épopée. En lieu et place de 75 ans de construction européenne, laissons alors la place à l’analyse d’une situation concrète, nonobstant les défis auxquels une Union européenne, peut-être insuffisamment préparée, doit désormais répondre, sans oublier un seul instant pourquoi elle fut créée et surtout ne pas renoncer une seconde à sa raison d’être.