L’une des choses que l’on dit aux enfants, c’est qu’il ne faut pas tricher et qu’il ne faut pas mentir. Mais ça, c’est en temps normal, en temps de paix. Dans le monde incertain des guerres civiles, on a tout intérêt à la feinte et à la dissimulation si on veut avoir une chance de s’en sortir. Jérémie Foa est historien, auteur de Survivre (Seuil, 2024). Dans son livre, il décrit ce que ça fait dans sa chair, dans sa langue, de vivre dans l’angoisse des guerres de religion au XVIe siècle. Il montre que si ces conflits se sont traduits par des niveaux inédits de violence, ils ont aussi, paradoxalement, été des moments de grande maîtrise de soi, où l’on a appris à manier le secret, le mensonge et la ruse. Comment survivait-on aux guerres de religion ? De quelle manière ces troubles ont-ils façonné l’individu moderne ? Les guerres civiles nous ont-elles civilisés ?