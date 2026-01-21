Ressources Dans la même catégorie

Podcast Du prince de Galles à Charles III Héritier direct de la couronne britannique pendant plus de 70 ans, Charles III reste pourtant méconnu. Qui est donc...

Article 4 infos insolites sur les lunettes L’histoire de la vision humaine est une épopée technologique qui s’étend sur plus de sept siècles, transformant un handicap...

Documentaire Dix siècles d’histoire au château de Châteaubriant Nous sommes à mi-chemin entre Rennes et Nantes et nous vous proposons un voyage dans le temps de près...

Podcast D’où vient le symbole cœur ? Le jour de la Saint Valentin, on le voit partout ! Le symbole « cœur » représente l’amour (et parfois l’amitié)....

Podcast L’histoire coloniale cachée derrière le wax Bien plus qu’un tissu coloré, le wax est devenu un symbole du panafricanisme. De l’Asie à l’Afrique, voici l’histoire...

Documentaire Tout en haut du donjon du château de Châteaubriant Nous sommes à mi-chemin entre Rennes et Nantes et nous vous proposons la découverte du château de Châteaubriant. Du...

Documentaire La 5ème République, un nouveau régime politique La Cinquième République, ou Ve République, est le régime politique républicain en vigueur en France depuis le 4 octobre...

Documentaire Les Trésors des Archives nationales Méconnues du grand public, alors qu’elles sont ouvertes à tous, les Archives nationales recèlent les plus précieux trésors de...

Documentaire L’Occident est-il « judéo-chrétien » ? La société occidentale est-elle judéo-chrétienne ? L’historienne Sophie Bessis explique à quel point cette notion est dénuée de fondements historiques...

Documentaire Comment la Martinique porte-t-elle la mémoire de l’esclavage ? Quand le tambour devient gardien de la mémoire d’un peuple. Entre mémoire et musique, ce documentaire explore la Martinique...

Documentaire L’hymne européen Il y a 200 ans, Ludwig van Beethoven composait la 9e symphonie. Hajo Kruse nous raconte comment elle est devenue...

Podcast Guerre en Ukraine : le phénomène Poutine En 2018, Franck Ferrand brossait le portrait de Vladimir Poutine sur Europe 1. Son invité, l’écrivain Vladimir Fédorovski.

Documentaire Histoire de l’alimentation – Les plaisirs de la chair Histoire de l’alimentation : Le besoin d’aliments agréables et la recherche de sensations bizarres ont poussé les humains à...

Conférence L’histoire des relations entre la Russie et l’Ukraine De la Rus kiévienne à la guerre de février 2022, la Russie et l’Ukraine ont, depuis des siècles, entretenu...

Documentaire La boite de conserve : conserver et survivre Proposé par Patrick Boucheron, le rendez-vous qui aborde l’histoire par le prisme des objets. Dans ce numéro : comment la boîte...

Documentaire Chantilly : les plus belles écuries du monde Enviées dans le monde entier, les Grandes Écuries de Chantilly sont nées d’une légende, d’un rêve de prince. Louis...

Documentaire Donjons secrets et forteresses oubliées L’histoire des prisons et des prisonniers révèle souvent les motivations, les instincts, les plus sordides et les plus bas...

Article Origine et histoire du calendrier de l’Avent Le calendrier de l’Avent, avec ses origines profondément ancrées dans les traditions chrétiennes du 19e siècle, est un symbole...